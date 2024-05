Crece la preocupación por las inundaciones en Brasil, pero prevén que el río Paraná bajará

Especialistas remarcaron que el curso de agua irá en descenso durante el otoño y explicaron que las consecuencias de la catástrofe en Rio Grande do Sul decantan hacia el río Uruguay

El río Paraná volverá a situación de bajante, aunque se estima que no será tan larga ni pronunciada como la que ocurrió entre 2020 y 2023.

La situación en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, lindante con el país, motivó que varios se preguntaran si había posibilidades de que las inundaciones que padece ese territorio afectaran el caudal del río Paraná . La situación que se vive en las ciudades costeras del río Uruguay sí están sufriendo consecuencias colaterales del desastre, aunque especialistas despejaron las dudas y señalaron que no hay posibilidad de que haya inconvenientes en esta zona . Por su parte, adelantaron que el río comenzará a bajar paulatinamente en lo que queda del otoño .

Porto Alegre, la capital de Rio Grande do Sul, muestra grandes áreas inundadas desde el 29 de abril y el escenario a corto plazo no es alentador, ya que los pronósticos anticipan más precipitaciones. Pero la tragedia no se limita a la capital estatal: son 446 los municipios de la región que sufrieron graves consecuencias, un 90 por ciento del total del estado.