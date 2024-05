Tragedia en Brasil: Porto Alegre sigue bajo el agua y con pronóstico desalentador

El Estado de Rio Grande do Sul acumula 144 muertes, 620 mil evacuados y 446 municipios afectados por las inundaciones.

El número de muertos por las fuertes lluvias en el Estado brasileño de Rio Grande do Sul ascendió a 144, según precisó este domingo el organismo gubernamental local de Defensa Civil, mientras que otras 125 personas siguen con paradero desconocido.

Porto Alegre muestra grandes áreas inundadas desde el 29 de abril, y el escenario inmediato no es alentador, ya que los pronósticos anticipan más precipitaciones. Pero la tragedia no se limita a la capital estatal, ya que son 446 los municipios de la región que sufrieron graves consecuencias, un 90 por ciento del total de Río Grande do Sul.