"La inteligencia artificial es una herramienta para el bien de los seres humanos, no para sustituirlos"

El pontífice consideró que la IA es un desarrollo que, sin duda, será "de gran ayuda para la sociedad, siempre que su empleo no menoscabe la identidad y la dignidad de la persona humana y sus libertades fundamentales". Y dijo que que "no hay que olvidar que la inteligencia artificial funciona como una herramienta para el bien de los seres humanos, no para disminuirlos, no para sustituirlos".