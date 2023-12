Concurso de fotografía y charlas en la Semana de las Masculinidades

“Se trata de acompañar para dar posibilidades de repensar nuestros roles estereotipados de género. Deconstruir no es destruir, es dar lugar a nuevas formas de ser que no nos permiten a veces: ser padre, ser amigo, cuidarse y cuidar. Corresponsabilizarse amorosamente con un cambio que no implique dolor para sí mismos, para otros varones y fundamentalmente para mujeres, niñeces y colectivo LGTB”, explicó el director del Programa de Masculinidades de la Secretaría de Género del municipio, Daniel Teppaz, sobre esta fecha que se estableció en 2020 a partir de una ordenanza municipal.