Concejales le plantearán a Pullaro su preocupación por la inseguridad

el triple crimen que se produjo en barrio Tablada. Concejales de Rosario plantearán hoy al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, su preocupación por los episodios delictivos que se suceden en la ciudad, situación que se agravó anoche con





Por qué importa. La matanza ocurrida anoche en Colón al 3800 causó conmoción no sólo en el barrio sino también en las estructuras gubernamentales. De hecho, esta mañana trascendió que Pullaro no hablaría con la prensa tras la reunión con los legisladores locales. La palabra de ministro era esperada no sólo por las muertes de anoche en Tablada sino también por la situación planteada en Casilda, donde el jefe de la Unidad Regional IV renunció luego de los fuertes reproches que recibió de partes de vecinos que se manifestaron por la ola de delitos en la ciudad.









Fuentes oficiales señalaron esta mañana que la información sobre el ataque de noche sería brindada sólo por fiscal a cargo de la investigación, Luis Schiappa Pietra, en un contacto con la prensa para después del mediodía.





El panorama. El edil Gabriel Chumpitaz, presidente de la comisión de Seguridad Pública del Concejo, dijo que "la demanda de los ciudadanos es permanente", y marcó diferencias "entre inseguridad y narcotráfico".





En declaraciones al programa "Zysman 830", el legislador de Cambiemos dijo que "la demanda en seguridad es permanente y parece que las medidas que se toman nunca alcanza. Ocurren homicidios, arrebatos, entraderas sin cesar. Se está trabajando bien en coordinar las tareas entre las fuerzas federales y la policía provincial. Esa tarea se está haciendo muy bien, pero la demanda de los ciudadanos es constante. Eso es inevitable".