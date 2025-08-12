Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

Desde el mes de junio el municipio habilitó diferentes alternativas de pago en las unidades del transporte urbano

El boleto de colectivo se puede pagar desde el QR de Mercado Pago.

La Municipalidad de Rosario incorporó desde junio nuevas formas de pago para abonar el boleto de colectivo del transporte urbano de pasajeros. Así, además de la Sube física , se puede pagar con tarjetas de débito, crédito y con el QR de la app Sube y de la billetera virtual del Banco Nación . A esta última opción ahora se sumó el abono desde Mercado Pago.

Los cambios comenzaron a implementarse en junio pasado, con el fin de habilitar diferentes opciones para cancelar el boleto a bordo de las unidades, además de continuar con la alternativa de uso de la tarjeta Sube, tanto física como la versión digital .

El funcionamiento para el pago con débito o crédito es similar al que se utiliza con la Sube: se apoya durante unos segundos la tarjeta en el validador hasta que se indique en la pantalla que el pago fue realizado.

Respecto al pago con código QR desde la app Sube o la billetera electrónica BNA+ del Banco Nación el proceso es sencillo : en Sube Digital hay que elegir la opción "Pagar con QR" y apuntar el código QR de frente al lector que se encuentra en la parte inferior del validador y esperar que se confirme el pago. Esta alternativa está disponible para celulares con sistema operativo Android 8 o superior.

¿Cómo se paga con código QR?

Desde la app Sube:

Abrí la app Sube en el celular y accedé a la Sube Digital.

Elegí 'Pagar con QR'.

Apuntá el código QR de frente al lector que se encuentra en la parte inferior del validador (máquina de cobro instalada en el colectivo).

Para pagar otro pasaje, seleccioná 'Actualizar' y generá un nuevo código QR.

Con la billetera electrónica BNA+ del Banco Nación:

Ingresá a la app BNA+

Seleccioná 'Viajar con QR'. Se generará en QR único por cada pago.

Acercá el código QR al lector del validador SUBE hasta que el pago sea confirmado.

Ahora también con Mercado Pago

A estas opciones, ahora se suma el pago mediante un código QR de la aplicación de Mercado Pago, sin necesidad de usar tarjetas físicas o hacer recargas anticipadas. Así lo anunció la plataforma de pagos de Mercado Libre.

En Santa Fe, la opción está disponible para líneas municipales de Rosario y Rafaela, y líneas interjurisdiccionales 910 y 915 (que unen Rosario con San Nicolás.

Pero a diferencia del QR que se usa para pagar en comercios, en este caso el usuario del transporte de pasajeros debe acercar su código de Mercado Pago al lector de la máquina canceladora, para que el pago del pasaje se confirme al instante.

El pago con QR en colectivos funciona desde cualquier celular, sin necesidad de contar con conexión a internet o datos móviles.