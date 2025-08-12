La Capital | La Ciudad | colectivo

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

Desde el mes de junio el municipio habilitó diferentes alternativas de pago en las unidades del transporte urbano

12 de agosto 2025 · 16:08hs
El boleto de colectivo se puede pagar desde el QR de Mercado Pago. 

El boleto de colectivo se puede pagar desde el QR de Mercado Pago. 

La Municipalidad de Rosario incorporó desde junio nuevas formas de pago para abonar el boleto de colectivo del transporte urbano de pasajeros. Así, además de la Sube física, se puede pagar con tarjetas de débito, crédito y con el QR de la app Sube y de la billetera virtual del Banco Nación. A esta última opción ahora se sumó el abono desde Mercado Pago.

Los cambios comenzaron a implementarse en junio pasado, con el fin de habilitar diferentes opciones para cancelar el boleto a bordo de las unidades, además de continuar con la alternativa de uso de la tarjeta Sube, tanto física como la versión digital.

El funcionamiento para el pago con débito o crédito es similar al que se utiliza con la Sube: se apoya durante unos segundos la tarjeta en el validador hasta que se indique en la pantalla que el pago fue realizado.

Respecto al pago con código QR desde la app Sube o la billetera electrónica BNA+ del Banco Nación el proceso es sencillo: en Sube Digital hay que elegir la opción "Pagar con QR" y apuntar el código QR de frente al lector que se encuentra en la parte inferior del validador y esperar que se confirme el pago. Esta alternativa está disponible para celulares con sistema operativo Android 8 o superior.

subex.jpg

¿Cómo se paga con código QR?

Desde la app Sube:

  • Abrí la app Sube en el celular y accedé a la Sube Digital.
  • Elegí 'Pagar con QR'.
  • Apuntá el código QR de frente al lector que se encuentra en la parte inferior del validador (máquina de cobro instalada en el colectivo).

Para pagar otro pasaje, seleccioná 'Actualizar' y generá un nuevo código QR.

Con la billetera electrónica BNA+ del Banco Nación:

  • Ingresá a la app BNA+
  • Seleccioná 'Viajar con QR'. Se generará en QR único por cada pago.
  • Acercá el código QR al lector del validador SUBE hasta que el pago sea confirmado.

>> Leer más: Las canceladoras para pagos QR ya están en todos los colectivos

Ahora también con Mercado Pago

A estas opciones, ahora se suma el pago mediante un código QR de la aplicación de Mercado Pago, sin necesidad de usar tarjetas físicas o hacer recargas anticipadas. Así lo anunció la plataforma de pagos de Mercado Libre.

En Santa Fe, la opción está disponible para líneas municipales de Rosario y Rafaela, y líneas interjurisdiccionales 910 y 915 (que unen Rosario con San Nicolás.

Pero a diferencia del QR que se usa para pagar en comercios, en este caso el usuario del transporte de pasajeros debe acercar su código de Mercado Pago al lector de la máquina canceladora, para que el pago del pasaje se confirme al instante.

El pago con QR en colectivos funciona desde cualquier celular, sin necesidad de contar con conexión a internet o datos móviles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mercadopago/status/1954976907553898762?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954976907553898762%7Ctwgr%5E8c926de48edf8ecf6f902aded70c050d5233ad9a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Frosariolaciudad.com.ar%2Fen-rosario-ya-se-puede-pagar-el-colectivo-con-mercado-pago%2F&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El Consejo de Protección de los Derechos de Adolescentes criticó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de menores. 

Menores ante la ley: un juez juvenil pide "no actuar con populismo punitivista"

Los artistas pintarán en vivo para dar forma a un nuevo Museo a Cielo Abierto, un circuito de murales que quedará como patrimonio cultural y visual del barrio.

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Copa Airlines tenía viajes directos a Panamá

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

Los tomates esperan por ser adquiridos en el mercado de productores

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Lo último

Messi concejal: un imitador del jugador será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

Messi concejal: un imitador del jugador será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

La compañía área canceló todos sus vuelos y le ofreció varias alternativas a los pasajeros que iban a utilizar la terminal local entre septiembre y diciembre

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario
Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Ovación
Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver
Ovación

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Newells vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Newell's vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

Policiales
Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

La Ciudad
Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador
La Ciudad

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Menores ante la ley: un juez juvenil pide no actuar con populismo punitivista

Menores ante la ley: un juez juvenil pide "no actuar con populismo punitivista"

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan
La Región

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?
Información General

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada
La Ciudad

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia
Información General

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Policiales

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?
Información General

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?

Kulfas: Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Kulfas: "Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo"

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional
Ovación

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Información General

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"