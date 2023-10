Cómo evitar que la caca de palomas dañe la carrocería de los autos

La proliferación de palomas, como si se tratara de la película "Los Pájaros (Birds)", de Alfred Hitchcock, no sólo genera malestar por cuestiones de higiene, sino que también obedece a una cuestión económica a la hora de desembolsar cantidades considerables cuando un vehículo debe pasar por el taller de chapería y pintura.

"La caca de paloma es muy ácida, corrosiva. Si la extraés rápido no hay problema, pero si se queda allí penetra el barniz de la laca y no hay forma de quitarla, hay que repintar la pieza", explica. Para evitar mayores inconvenientes, recomienda aplicar un paño mojado durante cinco minutos para ablandar la sustancia y evitar rayones en la puntura; y caso contrario, no queda otra que la cabina presurizada del taller y pintar el panel a nuevo.