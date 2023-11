Comercio Interior ya interviene en el caso de la influencer rosarina que ofrece viajes turísticos

La instagramer ya se acerca los 90 mil seguidores desde que comenzó a escalar el conflicto con la Arav. En su página se presenta como la "La Lita de Lazzari posmoderna" que ayuda a quienes la contactan a "viajar barato y a conseguir las mejores ofertas". En un posteo tras la polémica, la mujer había asegurado: "Consigo buenos precios que los puede obtener la gente también. No hago magia . No hay nada ilegal en todo esto".

Sin embargo, la Arav inició una investigación y giró actuaciones a la federación nacional que agrupa a las agencias, al Ministerio de Turismo y a la Afip. "Ella no está como Instagramer, sino que es una intermediaria en cada paquete que ofrece. Eso lo hace de manera irregular, ilegal. Si ella sólo publicitara un producto, el tema tendría otro tenor. Esto nos pone en un terreno muy incómodo a los titulares de agencias", señaló .

Sin papeles

Los cuestionamientos apuntan a que la mujer no ofrece la especificación del producto, y actúa sin legajo y sin expediente. "Por ley, todos tenemos que saber que para publicitar un precio hay que detallar el producto, vuelo, nombre del hotel, y otros detalles. Ya de por sí esto es ilegal e inapropiado. Utiliza un enganche para atraer a los clientes, pero siempre se necesita alguien detrás con legajo y que pueda facturar y tomar el pago. Insisto, no es una promoción, sino venta intermediaria. Está intermediando en la venta, no es propaganda. Estamos hablando de un ejercicio de venta ilegal e irregular, competencia desleal, evasión impositiva", le había dicho a La Capital la presidenta de Arav, Cristina Carbonari.