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Por qué una figura de Bélgica consoló a los jugadores de Senegal tras eliminarlos del Mundial

Antes de irse a festejar la clasificación de su selección a los octavos de final, el volante tuvo un gran gesto con sus rivales

2 de julio 2026 · 17:39hs
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Amadou Onana nació en Senegal pero juega para Bélgica. Eso explica su empatía con los futbolistas a los que su selección eliminó del Mundial.

AP

Amadou Onana nació en Senegal pero juega para Bélgica. Eso explica su empatía con los futbolistas a los que su selección eliminó del Mundial.

Amadou Onana nació en Senegal pero tiene nacionalidad belga y juega para la selección de ese país. Por eso, y porque no olvida sus raíces, después de la victoria de Bélgica sobre los africanos se tomó un buen rato para consolar a los jugadores senegaleses.

La escena fue retratada por muchos fotógrafos y reporteros que realizan la cobertura del Mundial 2026. Y es una de las más potentes en lo que va de la Copa del Mundo.

Onana nació en Dakar, la capital de Senegal, y vivió allí los primeros años de su vida, hasta que su familia emigró a Bélgica. Él tenía entonces unos 10 u 11 años.

Hasta hoy, Onana habla con fluidez el idioma wólof y siempre habla con orgullo de sus raíces senegalesas.

Leer más: "Paraguay recibirá una paliza": el provocador mensaje de un campeón del Mundo con Francia

"Senegal nunca me llamó"

En una entrevista, le preguntaron una vez por qué no jugó para la selección de Senegal. Su respuesta dejó perplejos a muchos: "La selección de Senegal nunca se puso en contacto conmigo, probablemente ni siquiera sabían de mi existencia", dijo.

Esta historia explica ampliamente la razón por la que primero se dedicó a consolar a sus colegas senegaleses y recién después se fue a festejar la clasificación de Bélgica a los octavos de final, instancia en la que se enfrentará a Estados Unidos.

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