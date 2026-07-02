Por qué una figura de Bélgica consoló a los jugadores de Senegal tras eliminarlos del Mundial

Antes de irse a festejar la clasificación de su selección a los octavos de final, el volante tuvo un gran gesto con sus rivales

Amadou Onana nació en Senegal pero juega para Bélgica. Eso explica su empatía con los futbolistas a los que su selección eliminó del Mundial.

Amadou Onana nació en Senegal pero tiene nacionalidad belga y juega para la selección de ese país. Por eso, y porque no olvida sus raíces, después de la victoria de Bélgica sobre los africanos se tomó un buen rato para consolar a los jugadores senegaleses.

La escena fue retratada por muchos fotógrafos y reporteros que realizan la cobertura del Mundial 2026. Y es una de las más potentes en lo que va de la Copa del Mundo.

Onana nació en Dakar, la capital de Senegal, y vivió allí los primeros años de su vida, hasta que su familia emigró a Bélgica. Él tenía entonces unos 10 u 11 años.

Hasta hoy, Onana habla con fluidez el idioma wólof y siempre habla con orgullo de sus raíces senegalesas.

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"Senegal nunca me llamó"

En una entrevista, le preguntaron una vez por qué no jugó para la selección de Senegal. Su respuesta dejó perplejos a muchos: "La selección de Senegal nunca se puso en contacto conmigo, probablemente ni siquiera sabían de mi existencia", dijo.

Esta historia explica ampliamente la razón por la que primero se dedicó a consolar a sus colegas senegaleses y recién después se fue a festejar la clasificación de Bélgica a los octavos de final, instancia en la que se enfrentará a Estados Unidos.