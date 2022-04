Colecta de Cáritas: "Cuanto más en problemas estamos, más solidaria es la gente"

"Hace poco conocimos el índice de pobreza y ahí tomamos más conciencia de la realidad. Si bien bajó un poco, ahora se acentuó otra pandemia que es la inflación. Cuando la cosa se estabiliza la situación mejora, pero cuando sube la inflación los que más padecen son los que menos tienen".

Monte dijo que desde Caritas tienen "más o menos" cubierta la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables con convenios con la provincia y Nación, con fondos propios y "ayuda de la gente. Así la vamos piloteando, pero eso es algo crónico. La gente nos reclama conseguir algún ingreso, algún trabajo que le permita no depender de la ayuda. Con la salvedad de que la ayuda que damos nosotros es muy básica. La inflación nos pega como a todos, hace un mes y medio cerramos un convenio con provincia, pero por la inflación ese monto se desdibuja. Por eso todos los meses hacemos una alquimia, una ecuación para que la gente reciba lo mejor posible".

>>Leer más: Cáritas Rosario y los índices de la pobreza: "Bajó la fiebre pero la sociedad sigue enferma"

El sacerdote se refirió a las colectas de Cáritas y destacó el apoyo ciudadano en la tradicional que se realiza anualmente en junio: "Cuando la gente esta motivada es el momento más importante, tanto a nivel nacional y a nivel local. Después hay muchos donantes, que aportan con tarjetas de crédito o débito, o lo hacen personalmente. Pero lo que tiene de particular de la colecta de Cáritas, el 80% no es de grandes empresas sino de gente común, que no necesariamente es católica. Acá no hay distinción, la gente colabora porque tiene amor por el prójimo".

"Lo que quiero decir -continuó elaborando su idea Monte-, es que en estos últimos dos años en que la economía afectó a los hermanos más pobres, la colecta creció más que la inflación. En 2020 la colecta de Caritas creció un 70%, y eso que fue en forma virtual. Y en 2021 fue un 60% más respecto al año anterior".

"Esos son signos de esperanza, cuando estamos en problemas la gente es más solidaria. Y en estos días de Semana Santa también nos lleva a esta reflexión, cómo nos dolemos del hermano que sufre, más allá de nuestros propios padecimientos. Pero hay cosas lindas, porque sino nos desanimamos", reflexionó.

Cómo colaborar con Cáritas

Donaciones de mercaderías y muebles: pueden acercar sus donaciones de muebles conservados en buen estado, vestimenta, calzados, ropa de cama a la parroquia más próxima o a la sede de Cáritas (Balcarce 1077).

Colecta anual de Cáritas

Se realiza todos los años durante el mes de junio.

El dinero recaudado en la colecta ayudará a sostener, durante todo el año, numerosos programas y acciones en la Arquidiócesis y en todo el país.

• Donación vía transferencia o depósito bancario a nombre de Cáritas Argentina Rosario-(Arzobispado), en las siguientes cuentas corrientes:

• Banco Credicoop

Nº Cta. Cte. 597162-9 (sucursal 274)

CBU 1910274855027459716296

CUIT: 30-67445701-0

Alias: caritasros.credicoop

• Nuevo Banco de Santa Fe

Nº Cta Cte: 45227702 (Sucursal 000)

CBU 3300000610000452277020

CUIT: 30-67445701-0

Alias: CARITAS.ROSARIO

A través del sitio web: www.caritasrosario.com.ar

Tarjeta de crédito: 0-810-222-74827