Central reunió a padres por las denuncias en inferiores y mantiene suspendida la categoría 2013

El encuentro se realizó en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria con participación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, tras una denuncia anónima por presuntos episodios de violencia, abuso y hostigamiento entre chicos de 12 y 13 años.

Tras las denuncias en las inferiores de Rosario Central , una reunión de más de dos horas tuvo lugar este jueves por la tarde en la Ciudad Deportiva canalla , ubicada en Granadero Baigorria, entre las autoridades del club y madres y padres de la categoría 2013 de fútbol . Del encuentro también participó la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, organismo que recibió una denuncia anónima a través de la línea 112.

Por el momento, n o hubo definiciones públicas: ninguno de los participantes del encuentro quiso hablar con los periodistas que estaban apostados en el ingreso a la Ciudad Deportiva . " No podemos hablar ahora, el club ya sabe todo" , dijo una de las madres a La Capital mientras salía de la cita con las autoridades.

Mientras se trata el delicado caso, en Rosario Central continuó la actividad de manera normal. Aunque las prácticas de la 2013 fueron canceladas, chicos y chicas de diferentes categorías y disciplinas seguían llegando a entrenar este jueves por la tarde a la Ciudad Deportiva.

En particular, más de 20 adultos ingresaron a la reunión después de las 15 por la puerta principal de Ciudad Deportiva. Para las 17:30, padres y madres continuaban retirándose en tandas por la única salida con la que cuenta el espacio . Al encuentro se citó a todos los tutores de la categoría 2013, más allá de si los chicos están involucrados o no en la denuncia.

Ninguno de los presentes accedió a brindar declaraciones a la prensa ni antes ni después. Cada uno de los padres se mantuvo firme en no opinar públicamente al respecto del tema. Por parte del club no hubo más definiciones más allá del comunicado que publicó este jueves pasadas las 11.

Según pudo saber La Capital, la reunión de este jueves había sido pactada este martes, dos días antes. No obstante, la denuncia anónima a la línea 112 motivó la puesta en funcionamiento del protocolo de actuaciones por parte de Rosario Central, por lo que las actividades de la categoría 2013 quedaron suspendidas.

Lo que se sabe hasta ahora de las denuncias en las inferiores de Rosario Central

Una denuncia de carácter anónimo, que ya fue presentada ante la línea 112 y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe, advierte sobre presuntos hechos graves de violencia, abuso y hostigamiento entre niños de 12 y 13 años que integran una categoría infantil de Rosario Central.

Según pudo averiguar La Capital, los episodios denunciados habrían ocurrido en distintos ámbitos vinculados a la actividad deportiva, principalmente en vestuarios, grupos de mensajería instantánea y transporte, y tendrían como protagonistas a menores de la misma división. Dado que se trata de hechos que involucran a menores de edad, corresponde resguardar sus identidades y extremar los cuidados al difundir el caso, en línea con la legislación vigente en materia de niñez.

Dos fuentes cercanas al caso, que pidieron reserva de identidad, confirmaron a este diario que existirían situaciones reiteradas de agresiones físicas, intimidaciones y prácticas de exposición entre pares, así como episodios de hostigamiento virtual. Estos hechos habrían generado un clima de miedo entre algunos integrantes del grupo, con impacto en la continuidad de los chicos en la actividad deportiva.

Otro de los puntos que plantea el grupo de familiares que denunció es la posible falta de intervención oportuna por parte de adultos responsables, en relación con situaciones que habrían sido conocidas previamente.

La situación tomó mayor visibilidad días atrás a partir de un conflicto entre familias que derivó en la intervención policial. Estos hechos habrían generado temor entre algunos integrantes del grupo, con impacto en la continuidad de los chicos en la actividad deportiva.

>> Leer más: Preocupación en Central: suspenden actividades de una categoría juvenil tras una denuncia

Las denuncias anónimas

El caso ya fue puesto en conocimiento de la línea 112 y de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. "A Fiscalía aún no ha ingresado ninguna denuncia", señalaron desde el MPA.

Hasta el momento, no hubo información oficial pública por parte del club respecto de eventuales medidas adoptadas. Rosario Central solo anunció la suspensión de las actividades de la categoría 2013 de las divisiones inferiores, involucrada en el caso, sin especificar los motivos.

>> Leer más: Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Desde el club, hasta ahora, no hubo pronunciamientos públicos.

El comunicado de Rosario Central

“Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de Menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada”, informaron desde el club en su página oficial.

Sin mayores detalles sobre los hechos o las acciones que provocaron dicha denuncia, la dirigencia auriazul anunció que “también se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo”.

En ese marco, aclararon: “Desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución”.