Caso Juan Pedro Aleart: detalles de la otra denuncia contra Helvio Vila en la justicia

A lo largo del detallado relato que el periodista sostuvo frente a cámara durante 25 minutos afirmó no ser la única víctima de Vila, bioquímico y docente -ahora suspendido de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Además de su propio hermano, Aleart señaló que en su paso como profesor de la Escuela Integral de Fisherton, dos ex alumnas habían denunciado haber sido víctimas del agresor e incluso señaló que una ellas había dejado constancia del hecho en la Justicia.

>>Leer más: Juan Pedro Aleart contó los abusos sufridos por él y sus hermanos: "La Justicia me dio la espalda"

La denuncia pública

A lo largo de casi media hora, Juan Pedro Aleart repasó, este jueves, un drama de abusos sexuales intrafamiliares sufridos por él y sus hermanos desde la infancia. El periodista rosarino denunció abusos sexuales por parte de su padre, quien se suicidó semanas atrás, y de su tío, a quien denunció penalmente pero la acusación no prosperó por prescripción de plazos procesales.

En casi media hora de un testimonio desgarrador, siempre mirando a cámara, dijo: "Tomé la decisión de alejarme de mi padre y paulatinamente del resto de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, me hacían mal, me hacían daño. Y desde entonces nunca abandoné la búsqueda de la verdad. La verdad de lo que realmente pasaba en mi casa, en mi familia y adentro mío. Intenté ponerle luz a la oscuridad, iluminar lo oscuro, que la verdad saliera a flote, y eso fue lo que sucedió. Se iluminó la verdad. Y la verdad siempre vence".

>>Leer más: La UNR suspendió al docente denunciado por Juan Pedro Aleart

El periodista confió que su hermana había sufrido abusos por parte de su padre. Y luego, avanzó: "Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre violento, abusador, una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, una casa en la que estaban naturalizados los abusos y la violencia, un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones el lugar de mi padre, ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante".

Y relató: "Cuando tenía 12, 13 años, con las pocas herramientas que tenía advertí en mi casa que esto estaba pasando. Todo lo que les estoy diciendo está en la Justicia. Advertí y, como se podrán imaginar, en una casa así mis padres no hicieron nada. Y yo seguí siendo abusado una y otra vez y mi hermano también. A esta persona, que se llama Helvio Vila es a la primera que denuncié en todo este proceso judicial".

>>Leer más: Quién es Helvio Vila, el hombre al que su sobrino Juan Pedro Aleart denunció por abuso sexual

"Lo denuncié a fines del 2022. Para mí hacer la denuncia fue muy difícil. Animarme a hacerla siendo una figura pública. Pero la hice. Ser consciente de esto, asimilarlo, aceptarlo, me llevó tiempo. Me llevo vida, mucha vida, mucha energía. He estado, al hacerlo, en una profunda etapa de depresión, muchos meses. Venir acá ha sido muy difícil, hacer el noticiero con todo esto adentro mío. Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más", abundó.

Dónde denunciar

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o conocés a alguien que la esté sufriendo, te podés comunicar las 24 horas, los 365 días del año, desde todo el país y de manera gratuita a la línea 137 o enviar un mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000.

En Rosario, podés llamar al 0800 444 0420, todos los días, las 24 hs. Si no podés hablar, escribí al whatsapp 3415781509. En caso de emergencias, llamá al 911.