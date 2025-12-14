Elecciones en Newelll's: seguí el minuto a minuto de los comicios en La Capital

Desde las 9 de la mañana se habilitaron las urnas para que los socios de Newell's elijan a la nueva comisión directiva. Todos los detalles en La Capital

Los socios de Newell's votan en el estadio cubierto hasta las 18. Una postal del nene con la pelota.

Llegó el gran día de la democracia en Newell’s . En una jornada que desde la madrugada arrancó pasada por agua, desde las 9 de la mañana de este domingo se habilitaron las elecciones para renovar a la comisión directiva leprosa en el mandato 2025-2029. Seguí el minuto a minuto de los comicios en vivo por La Capital.

En el inicio de la mañana los socios se fueron acercando de manera tranquila debido a que todavía el tiempo y la lluvia no acompañaban.

A las 9.10 llegó el candidato a presidente Juan Cuneo junto a Julián González de Fuerza Leprosa e ingresaron a sufragar. Cuneo votó a las 9.30.

También arribó el candidato de Unen, Ignacio Boero , a las inmediaciones del estadio cubierto leproso.

Arrancaron las elecciones en Newell's para renovación de autoridades.

A las 10, votó el reconocido periodista Eduardo van der Kooy.

A las 10.15 votó el candidato Guillermo Muñoz en la mesa 18.

Muñoz Guillermo Muñoz, candidato a presidente por la agrupación 8 de Marzo.

Pasadas las 10.30, en la mesa 4, votó el candidato a presidente de Unen Ignacio Boero. "Hay mucha expectativa y creemos que más allá de la lluvia la gente va a acompañar", expresó tras votar.

Boero El candidato a presidente de Unen, Ignacio Boero. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

También votó el exjugador Jorge Theiler.

Se espera que el grueso de los socios vaya a sufragar entre las 10 y las 13, y el resultado estaría entre las 20 y las 20.30 de este domingo.

Según la junta electoral hasta las 10.45 votaron unos 850 socios del padrón leproso.

A las 11.10, votó Claudio Vivas, que será coordinador del fútbol en caso de que gane Cristian D'Amico, en la mesa de vitalicios número 29.

Vivas Claudio Vivas. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Más de 28 mil socios habilitados

Están habilitados 28.601 socios para concurrir a las urnas para la elección de la nueva comisión directiva de Newell’s. El horario de votación es de 9 a 18, en las 29 mesas que están instaladas en el interior del estadio cubierto Claudio Newell.

Ignacio Boero (Unen), Cristian D’Amico (Nuevo Frente Rojinegro), Juan Cuneo (Fuerza Leprosa) y Guillermo Muñoz (8 de Marzo) son los candidatos a presidente de cada una de las listas oficializadas por la junta electoral. De estos nombres saldrá el sucesor de Ignacio Astore en el máximo cargo del club, que además asumirá en funciones este mismo lunes.

Los requisitos para votar en Newell's

Los requisitos para votar para la elección de autoridades para el período 2025-2029 son los siguientes: figurar en el padrón electoral, ser mayor de 18 años (cumplidos al cierre del padrón, el 30 de septiembre de 2025), contar con 2 años de antigüedad en cualquier categoría social y tener paga la cuota de noviembre.

La documentación obligatoria para poder votar es el DNI físico y el carné de socio. No se podrá votar con denuncia de extravío del documento.

De las 29 mesas de votación, dos son exclusivas para los vitalicios.

Los vitalicios ingresan por el portón número 5, que se encuentra al lado de la pileta, mientras que el resto de las categorías societarias entran por la puerta principal del estadio cubierto, ubicada frente al Palomar.

La oficina de atención al socio permanece abierta durante los comicios para regularizar la cuota social.

Los medios no pueden ingresar al sitio de votación a tomar imágenes por orden de la seguridad de la Provincia.

