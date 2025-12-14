La Capital | Ovación | Newell's

Elecciones en Newelll's: seguí el minuto a minuto de los comicios en La Capital

Desde las 9 de la mañana se habilitaron las urnas para que los socios de Newell's elijan a la nueva comisión directiva. Todos los detalles en La Capital

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

14 de diciembre 2025 · 10:39hs
Los socios de Newells votan en el estadio cubierto hasta las 18. Una postal del nene con la pelota.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los socios de Newell's votan en el estadio cubierto hasta las 18. Una postal del nene con la pelota.

Llegó el gran día de la democracia en Newell’s. En una jornada que desde la madrugada arrancó pasada por agua, desde las 9 de la mañana de este domingo se habilitaron las elecciones para renovar a la comisión directiva leprosa en el mandato 2025-2029. Seguí el minuto a minuto de los comicios en vivo por La Capital.

En el inicio de la mañana los socios se fueron acercando de manera tranquila debido a que todavía el tiempo y la lluvia no acompañaban.

A las 9.10 llegó el candidato a presidente Juan Cuneo junto a Julián González de Fuerza Leprosa e ingresaron a sufragar. Cuneo votó a las 9.30.

votar8
Arrancaron las elecciones en Newell's para renovación de autoridades.

Arrancaron las elecciones en Newell's para renovación de autoridades.

Cuneo
Juan Cuneo, de Fuerza Leprosa.

Juan Cuneo, de Fuerza Leprosa.

También arribó el candidato de Unen, Ignacio Boero, a las inmediaciones del estadio cubierto leproso.

A las 10, votó el reconocido periodista Eduardo van der Kooy.

A las 10.15 votó el candidato Guillermo Muñoz en la mesa 18.

Muñoz
Guillermo Muñoz, candidato a presidente por la agrupación 8 de Marzo.

Guillermo Muñoz, candidato a presidente por la agrupación 8 de Marzo.

Pasadas las 10.30, en la mesa 4, votó el candidato a presidente de Unen Ignacio Boero. "Hay mucha expectativa y creemos que más allá de la lluvia la gente va a acompañar", expresó tras votar.

Boero
El candidato a presidente de Unen, Ignacio Boero.

El candidato a presidente de Unen, Ignacio Boero.

También votó el exjugador Jorge Theiler.

Se espera que el grueso de los socios vaya a sufragar entre las 10 y las 13, y el resultado estaría entre las 20 y las 20.30 de este domingo.

Según la junta electoral hasta las 10.45 votaron unos 850 socios del padrón leproso.

Votar2

>> Leer más: El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

A las 11.10, votó Claudio Vivas, que será coordinador del fútbol en caso de que gane Cristian D'Amico, en la mesa de vitalicios número 29.

Vivas
Claudio Vivas.

Claudio Vivas.

Más de 28 mil socios habilitados

votar4

Están habilitados 28.601 socios para concurrir a las urnas para la elección de la nueva comisión directiva de Newell’s. El horario de votación es de 9 a 18, en las 29 mesas que están instaladas en el interior del estadio cubierto Claudio Newell.

Ignacio Boero (Unen), Cristian D’Amico (Nuevo Frente Rojinegro), Juan Cuneo (Fuerza Leprosa) y Guillermo Muñoz (8 de Marzo) son los candidatos a presidente de cada una de las listas oficializadas por la junta electoral. De estos nombres saldrá el sucesor de Ignacio Astore en el máximo cargo del club, que además asumirá en funciones este mismo lunes.

Los requisitos para votar en Newell's

Votar1

Los requisitos para votar para la elección de autoridades para el período 2025-2029 son los siguientes: figurar en el padrón electoral, ser mayor de 18 años (cumplidos al cierre del padrón, el 30 de septiembre de 2025), contar con 2 años de antigüedad en cualquier categoría social y tener paga la cuota de noviembre.

La documentación obligatoria para poder votar es el DNI físico y el carné de socio. No se podrá votar con denuncia de extravío del documento.

De las 29 mesas de votación, dos son exclusivas para los vitalicios.

Los vitalicios ingresan por el portón número 5, que se encuentra al lado de la pileta, mientras que el resto de las categorías societarias entran por la puerta principal del estadio cubierto, ubicada frente al Palomar.

votar6

>> Leer más: Los goles del futuro de Newell's: con un artillero que brilló, todos los gritos en la Messi Cup

La oficina de atención al socio permanece abierta durante los comicios para regularizar la cuota social.

Los medios no pueden ingresar al sitio de votación a tomar imágenes por orden de la seguridad de la Provincia.

votar9

Fotografías: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Noticias relacionadas
Iani Romero, el pibe que fue el goleador de Newells en el torneo internacional.

Los goles del futuro de Newell's: con un artillero que brilló, todos los gritos en la Messi Cup

Las últimas elecciones en Newell’s fueron en la pandemia de 2021.

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Facundo Guch, uno de los pibes que ilusiona para lo que viene en Newells.

A Newell's le toca el grupo más difícil y un comienzo muy exigente del Apertura

Juan Cúneo junto Julián González en Sportivo América, las caras visibles de Fuerza Leprosa para las elecciones de Newells.

Cierre de campaña para Fuerza Leprosa, con optimismo para las elecciones de Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Lo último

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Elecciones en Newellls: seguí el minuto a minuto de los comicios en La Capital

Elecciones en Newelll's: seguí el minuto a minuto de los comicios en La Capital

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

La captura se concretó mediante un trabajo de inteligencia que evitó hacer público el ofrecimiento de recompensa para no entorpecer la investigación

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino

Elecciones en Newellls: seguí el minuto a minuto de los comicios en La Capital

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Elecciones en Newelll's: seguí el minuto a minuto de los comicios en La Capital

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Verón le mojó la oreja a la AFA en la previa de la final de este sábado ante Racing

Verón le mojó la oreja a la AFA en la previa de la final de este sábado ante Racing

Ovación
Newells tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

Newells tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

Newell's tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

El socio de Newells tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Policiales
Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Condenan a cincuenta años de prisión al famoso delincuente Andy Benítez, quien generó bandas desde la cárcel

Condenan a cincuenta años de prisión al famoso delincuente Andy Benítez, quien generó bandas desde la cárcel

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

La Ciudad
Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

La habilidad del regatista es lo que te lleva a la victoria, afirma un referente del barrio Alberdi

"La habilidad del regatista es lo que te lleva a la victoria", afirma un referente del barrio Alberdi

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Ovación

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
Información General

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Información General

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
Información General

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Política

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Información General

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela
La Ciudad

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha
Política

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste