Cómo hacer chocolate caliente en casa Ante las bajas temperaturas, un chocolate dulce, caliente y cremoso no puede faltar. Recetas fáciles y caseras para probar este invierno 21 de julio 2026 · 21:15hs

El chocolate caliente es la bebida preferida de muchos

Tradicional, intenso y reconfortante: el chocolate caliente es un aliado infaltable durante los meses de frío. Esta bebida tiene varias versiones, aunque la más tradicional sea el típico cacao en polvo que se consigue en el supermercado. Sin embargo, para conseguir una infusión más casera e irresistible -y con menos conservantes- también se puede preparar chocolate caliente en casa de forma sencilla.

El chocolate caliente es la opción perfecta para acompañar tardes de trabajo, noches de películas, encuentros con amigos y charlas infinitas. Su sabor lo hace un gran compañero de tortas, churros, medialunas y masas. Esta preparación existe desde las civilizaciones precolombinas y su receta fue mutando con el paso del tiempo.

Hoy en día existen múltiples formas de preparar un chocolate caliente y cada persona tiene su favorita. Sea con cacao en polvo o en barra, suave como el “submarino” o intenso y lleno de especias, esta bebida promete ser la compañera perfecta de las bajas temperaturas.

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Trucos para preparar el mejor chocolate caliente La conocida cocinera argentina, Paulina Cocina, compartió algunos consejos para lograr el mejor chocolate caliente desde casa y adaptado a los gustos y preferencias de cada persona. Lograr un chocolate caliente más espeso. El secreto está en sumar una cucharadita de maicena (fécula de maíz) disuelta en un poco de leche fría antes de llevar todo al fuego. Eso le da cuerpo sin alterar el sabor. Cocinar a fuego bajo y revolver sin parar es clave.

El secreto está en sumar una cucharadita de maicena (fécula de maíz) disuelta en un poco de leche fría antes de llevar todo al fuego. Eso le da cuerpo sin alterar el sabor. Cocinar a fuego bajo y revolver sin parar es clave. Chocolate caliente con cacao en polvo. Lo importante es que sea cacao en polvo puro, sin azúcar ni aditivos. Se mezcla con azúcar, un poco de agua o leche, y se cocina igual que con chocolate en barra.

Lo importante es que sea cacao en polvo puro, sin azúcar ni aditivos. Se mezcla con azúcar, un poco de agua o leche, y se cocina igual que con chocolate en barra. Chocolate caliente con agua en vez de leche. Se puede hacer aunque va a quedar más liviano. Ideal para quienes buscan una versión más ligera o no toleran la leche. Se puede usar también mitad agua y mitad leche vegetal para lograr un equilibrio.

Se puede hacer aunque va a quedar más liviano. Ideal para quienes buscan una versión más ligera o no toleran la leche. Se puede usar también mitad agua y mitad leche vegetal para lograr un equilibrio. Chocolate en barra vs. cacao en polvo. Ambos sirven, pero dan resultados diferentes. El chocolate en barra para taza suele tener más grasa de cacao, lo que aporta más cremosidad. El cacao en polvo, en cambio, permite ajustar mejor el dulzor y espesor. También se puede usar una mezcla de ambos.

Ambos sirven, pero dan resultados diferentes. El chocolate en barra para taza suele tener más grasa de cacao, lo que aporta más cremosidad. El cacao en polvo, en cambio, permite ajustar mejor el dulzor y espesor. También se puede usar una mezcla de ambos. Evitar los grumos. Disolver bien el cacao en polvo o el chocolate rallado en una parte de la leche fría. Después, calentar revolviendo constantemente con cuchara de madera o batidor. Nada de dejarlo solo en el fuego.

Disolver bien el cacao en polvo o el chocolate rallado en una parte de la leche fría. Después, calentar revolviendo constantemente con cuchara de madera o batidor. Nada de dejarlo solo en el fuego. Especias para agregar al chocolate caliente. Además de la clásica canela o la infaltable esencia de vainilla, se puede probar con cardamomo, nuez moscada, pimienta rosa o incluso un toque de chile para los valientes. >> Leer más: Comer chocolate produce sentimientos similares a "estar enamorado" Siete pasos fundamentales La cocinera también recomienda considerar estos siete tips a la hora de preparar esta bebida caliente. Tener en cuenta estas recomendaciones puede cambiar profundamente el resultado. No hervir: Una vez que rompe el hervor, el chocolate caliente pierde parte de su textura y aroma. Mejor cocinar a fuego bajo. Usar una buena olla: Que el recipiente sea antiadherente y con fondo grueso evita que el chocolate caliente se pegue. La fécula como aliada: La maicena bien disuelta en leche fría ayuda a lograr un chocolate caliente espeso. Endulzar a gusto: Se puede usar azúcar común, mascabo, miel o stevia. Siempre probar y ajustar, menos es más. Rallar el chocolate en barra: Así se derrite más fácil y se logra un chocolate caliente con una textura más uniforme y sin grumos. Probar con leche vegetal: Con leche de coco queda increíble. Cremosa, suave, y con un saborcito exótico delicioso. Decorar sin vergüenza: Un poco de crema batida, unos malvaviscos, canela en polvo o ralladura de naranja. Se toma con los ojos también.