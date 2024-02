Bolsillos flacos: las escuelas se las ingenian para evitar los gastos en libros

El comienzo del ciclo lectivo en las escuelas de la provincia de Santa Fe está previsto para el 26 de febrero, aunque todavía hay incertidumbre, ya que la negociación con los gremios docentes no está cerrada. Los padres están cada día más preocupados porque la economía del país no les da un respiro y armar la mochila de los chicos aumentó un 200 por ciento en relación al año pasado. A la canasta de útiles escolares, también se le suma el material de lectura, fundamental para el aprendizaje. Hoy, docentes de escuelas populares y privadas intentan "buscarle la vuelta". Las instituciones evalúan que una de las soluciones pueda ser usar fotocopias en casos indispensables , a pesar de que su valor también es elevado.

De esta manera, Cristina Jelonche, vicedirectora de la escuela primaria María Madre de la Civilización del Amor, detalló la problemática: “Desde la dirección de la escuela dijimos que todavía no se pidan libros porque sabemos que la situación económica es muy complicada y no le queremos dar un gasto más a las familias. Por el momento lo único que se les va a pedir es un monto mínimo para algunas fotocopias, libros no”.

“Las fotocopias también son una buena opción para que el precio sea más accesible, estamos evaluando pedir un monto de dinero para fotocopias en caso de que se decida no solicitar libros. Lamentablemente estamos pasando por una profunda crisis económica y eso nos afecta a los docentes y a las familias. Entonces, intentamos pensar de forma inclusiva, para que todos accedan a herramientas de aprendizaje”, manifestó en el mismo sentido Valeria Heredia, vicedirectora de la escuela privada Medalla Milagrosa.

¿Qué pasa con las editoriales?

Actualmente, los históricos manuales escolares que incluyen en sus páginas las principales áreas de manera integrada, tienen un valor de entre 19 y 22 mil pesos. Usualmente las editoriales ofrecían un precio más económico cuando el curso entero realizaba la compra, pero desde distintas escuelas revelaron que este año las editoriales no pasaron ningún presupuesto.

“Todos los años pedimos presupuesto para todo el grupo porque es más barato comprar de esa manera. Pero, los docentes nos comentaron que este año todavía no pasaron presupuesto desde las editoriales. A finales del año pasado les dijeron que esperen pero hasta el día de hoy no dicen nada”, contó Jelonche.

También hizo hincapié en el desconcierto que esto generó, que no sólo se reduce al material de estudio, sino que también abarca “a los paseos por la ciudad o los viajes que se hacen a Santa Fe. No hay presupuesto de nada que esté relacionado a lo escolar". Lo cierto es que conocer el valor de los viajes al principio del ciclo lectivo es imprescindible para que las familias se organicen, sobre todo en contextos críticos como el que atraviesa la Argentina.

La vicedirectora de la escuela popular María Madre de la Civilización del Amor, expuso: “Hay editoriales que todos los años visitan las escuelas para ofrecer sus ofertas, esta vez no sucedió. Para esta altura del año siempre hubo presupuesto, hoy no. Preguntamos y no dicen nada. Se está especulando frente a la situación económica”.

La canasta escolar por las nubes

El paquete de útiles básicos para la escuela aumentó un 200 por ciento en relación con 2023. En este sentido, Diego Martínez, encargado de los locales de librerías Lader dijo que ese número se obtiene “de un promedio que se hace siempre, porque siempre hay cosas que subieron un poco más. También hay promociones en el medio y las ofertas se mezclan con las cosas que aumentaron".

En resumen, "podemos decir que tuvimos entre un 190 y 200 por ciento de aumento con relación al año anterior”, determinó.

Martínez añadió que los artículos que más aumentaron “fueron algunas cartucheras y mochilas de marcas conocidas, pero en general todo estuvo más o menos en ese promedio, incluso algunos superaron el 200 por ciento, pero son objetos muy puntuales que no varían tanto en lo que es una canasta escolar”.

Además, explicó que una “canasta escolar” básica consta de unos 20 o 23 artículos, con los precios más económicos como para partir de una base “cuesta entre 35 ó 36 mil pesos, con una mochila de espalda. De allí para arriba, lo que varía en ese combo es la cartuchera, la mochila y la carpeta. Una cosa es con una mochila de espalda que vale unos 8 mil pesos, y otra cosa distinta es una mochila con carro, que vale 39 mil pesos”.