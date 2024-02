Sadop advierte: "Si no empiezan las clases no será culpa de los sindicatos"

“No se cobró la deuda de 2023, no se pagó el 14% anunciado por el gobierno provincial, no hay fecha para el pago del 22% restante y no hay propuesta salarial 2024. Si las clases no empiezan no será culpa de los sindicatos”, afirmó Martín Lucero, secretario general de Sadop. A 8 días hábiles de la fecha establecida como inicio del ciclo lectivo , los docentes de escuelas de gestión privada demandan el cobro inmediato del 36% de aumento que deberían haber cobrado los primeros días de febrero y además, exigen una oferta salarial para 2024.