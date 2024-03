"Basta de violencia", el grito que se escucha en las escuelas rosarinas

La escalada de violencia registrada en Rosario, que incluyó cuatro crímenes y varias balaceras en menos de diez días, aún conmociona a la ciudad. Las infancias no están exentas de ser víctimas de la problemática de narcocriminalidad. Como contó La Capital, sólo entre 2022 y 2023 asesinaron a 54 chicas y chicos menores de 18 años. El grito "Basta de violencia" hace eco en toda la ciudad. No hay un rosarino que no pida volver a vivir tranquilo. Es un tema recurrente en las conversaciones en los comercios y entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Y, por supuesto, también en las escuelas.