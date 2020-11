Aumento de la TGI: Javkin dijo que una suba del 10 % en abril es "más que razonable"

En esa oportunidad, el titular del Ejecutivo provincial fue consultado sobre varios temas, entre ellos el proyecto de presupuesto para el año próximo que debe analizar el Concejo Deliberante en los próximos días y donde figura, entre otros temas, un pedido de actualización de la tasa general de inmuebles del 10 por ciento en abril.

En ese sentido, Javkin remarcó que “si hay aumento de tasa sólo será acorde a la inflación. En ese marco le hemos pedido al Concejo una variable del 10 por ciento en abril de 2021. Este no es un año para reconstituir ingresos, recargando a la gente con más impuestos. Pero un aumento del 10 por ciento en abril, en el marco de la inflación que tenemos es más que razonable”, argumentó.

“El presupuesto para 2021 está en sintonía con las pautas de los presupuestos nacional y provincial. Nos planteamos reducir el déficit. Aumentamos los recursos en el área social y en salud. Tenemos un plan de obras austero, pero importante. Es un presupuesto razonable. Vamos a sostener moratorias porque hay mucha gente que este año no pudo trabajar. No tiene lógica que no contemplemos esa situación. Estiramos las prórrogas para incorporar a los rubros que fueron afectados por la pandemia. Pero creemos que en el 2021 tenemos que regularizar. Si todo marcha como esperamos, el año próximo será de recuperación”, agregó.

La suba de la TGI

