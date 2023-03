Aníbal Fernández en Diputados: "Es un mito que a Rosario no llega inversión"

En una jornada de cinco horas en la que no faltaron cruces, se abrió la posibilidad de realizar un trabajo conjunto por la seguridad en Rosario

La crisis de la seguridad en Rosario, el eje principal de la conversación en la sala 227 del Anexo de Diputados, dejó la sensación compartida por todos de que se ha tocado fond o, y un reconocimiento en los hechos, de todos los actores políticos: el de compartir responsabilidades por los, hasta ahora, magros resultados en la política contra el crimen. Oficialismo nacional y provincial, oposición nacional, ex gobierno provincial del por entonces Frente Progresista, y las distintas intendencias municipales que nunca comulgaron con el peronismo desde 1983, no pueden desentenderse de una defección colectiva que va para dos décadas. El narcotráfico no para.

En su larga exposición inicial, Aníbal Fernández llenó de datos la tarde, y valoró el trabajo realizado desde que asumió en septiembre de 2021. Según explicó el ministro nacional, en 2022, de unos 17,6 mil millones de pesos total nacional de su cartera, a Rosario fueron a parar 8 mil millones. Casi el 50 por ciento del total. “Terminemos con el mito de que a Santa Fe y a Rosario no llega la inversión en seguridad”, fue una frase de la tarde.

Varios diputados opositores pusieron en duda esa cifra, aunque reconocieron que no cuentan con los instrumentos técnicos contables para establecer su veracidad o no.

Entre los avances de la tarde, hubo un principio de acuerdo de parte de los diputados de todos los bloques de impulsar la “ley antilavado” de dinero, que el FdT impulsa en el Congreso, pero, que, por ahora, la oposición no presta acuerdo. Por lo demás, si bien los diputados opositores no quisieron escuchar la exposición del trabajo del ministerio nacional está haciendo barrio por barrio en Rosario, con datos precisos sobre cuál es la situación en el territorio de Rosario, sí hubo un acuerdo para que los 19 diputados de provincia se vuelvan a reunir con el ministro de Seguridad y conozcan el relevamiento.

Como nunca, los diputados de Santa Fe tuvieron protagonismo casi excluyente en la sesión de la comisión. Empezando por Juan Martín (JxC), de la ciudad de Santa Fe, impulsor de la convocatoria al ministro, y vicepresidente primero de la comisión. A su lado, en la mesa cabecera de la comisión, se sentó Gabriel Chumpitaz (JxC), de Rosario. En la sala hubo presencias, discursos, preguntas a Fernández con controversias y acuerdos, de los santafesinos por parte de Mario Barletta (JxC), Enrique Estévez y Mónica Fein (PS), Federico Angelini (JxC), Germana Figueroa Casas (JxC), José Núñez (JxC), y los oficialistas de FdT Germán Martínez (presidente del bloque oficialista y último en hablar), Roberto Mirabella, y Eduardo Toniolli.

Otras de las cifras que se ventilaron en el informe del funcionario de Alberto Fernández fue la tasa de homicidios (nivel nacional) de la Argentina que en 2022 bajó levemente de 4,6 a 4,3 cada cien mil habitantes. “Una tasa cercana a los números europeos”, dijo Aníbal, a la vez que reconoció que Rosario quintuplica esa tasa, que ronda los 22 homicidios cada cien mil por año. Rosario cuenta, además, con un récord escalofriante, más del 20 por ciento de las causas de narcotráfico del país suceden en Rosario, que por población no alcanza ni el 3 por ciento del total de habitantes en todo el territorio nacional.

Crecimiento

Siempre según los datos presentados por el Ministerio de Seguridad, en 2022 crecieron fuerte los operativos anti drogas (más de 22 mil) y de detenidos (más de 20 mil), en ambos casos un 36 por ciento más que en el año anterior. Aníbal confirmó que son unos 4.050 los miembros de las fuerzas federales que actúan hoy en Rosario, mas del 75 por ciento del total que tiene asignada la provincia de Santa Fe.

La cifra fue relativizada por la oposición, en el sentido de que “ahí cuentan todos los efectivos que actúan en muchas reparticiones y que no tienen nada que ver con el delito ni con el narcotráfico”.

Entre las intervenciones más escuchas de la tarde, se destacó Mónica Fein, ex intendenta de Rosario, quien arrancó señalando que lo que se vive en la ciudad es “inhumano”, y le reclamó al ministro que se haga cargo de su antecesora (Sabina Frederic) porque “la política de una gestión de gobierno tiene continuidad”. Fein le reclamó al ministro que sea “la voz de todo el gobierno nacional y no sólo de su gestión”, a partir de la alocución de Fernández en el sentido de defender con datos su administración, aunque no haciéndose cargo de las que lo precedieron.

“Usted no me escuchó”, le retrucó Fernández a Fein: “Expliqué que actuamos con convenios con todos los actores contra el narcotráfico y no sólo con las cuatro agencias de seguridad que manejo de manera directa (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria)".

El intercambio entre Fein y Fernández había comenzado tenso: la ex intendenta le reprochó al ministro que minutos antes había señalado que con los gobernadores “Hermes Binner y Miguel Lifschitz tuve una excelente relación, de gran consideración”. Fein le pidió a Aníbal que “no confunda consideración con amistad”, sobre todo porque ninguna de las personas mencionadas -fallecidas- lo pueden ratificar.