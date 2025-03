Amsafé reclama el llamado a paritarias: "Estamos cobrando salarios de miseria"

"Todos sabemos que cada vez más está puesto en duda el índice de inflación. Porque una cosa es lo que marca el Indec y otra cosa es lo que se traduce en el precio de los alquileres, las góndolas y el costo de vida real de los trabajadores. Hoy estamos hablando de salarios de miseria de 630 mil pesos en el caso de un docente en la provincia, que prácticamente estamos hablando de la línea de indigencia", detalló en alusión al sueldo básico de un docente.

Amsafé reclama una "discusión en serio"

En ese contexto, recordó que había una deuda del 2023, un desfasaje salarial de 2024 y la pérdida salarial durante este primer trimestre en un 3% de desfasaje entre el aumento decretado por la provincia y la inflación oficial.

"Esperamos que en abril tengamos una nueva convocatoria para empezar a discutir en serio y no como lo hizo el gobierno provincial en toda la gestión de Pullaro, que fue bastardear alevosamente la mesa paritaria para imponer condiciones. Eso viene generando un desastre en la política educativa santafesina y en la política salarial de todos los trabajadores que hoy garantizan en la provincia la salud pública", cuestionó.

Los docentes y el paro

El dirigente de Amsafé argumentó que existe "una presión muy grande" para un trabajador a la hora de hacer paro con un salario de 600 mil pesos, ya que perdería automáticamente una suma cercana a los 150 mil pesos del programa Asistencia Perfecta de incentivo.

"Eso no quiere decir que porque un docente no se pliegue al paro no tenga ganas de hacer huelga y no sienta bronca, por eso consideramos que eso se verá reflejado en las próximas elecciones de medio término en el corto plazo", razonó.

En ese sentido, evaluó que "el escenario se va a complejizar mucho más y cada vez va a haber más gente con ganas de salir a la calle si siguen con esta política de seguir pulverizando los salarios y también se expresará en lo electoral".

"Parte de los 300 mil votos que va a perder Pullaro pertenecen a los docentes de la provincia", sentenció.