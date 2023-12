Amigos del Parque Independencia: "En cancha de Newell's no pueden jugarse más este tipo de partidos"

baños del bar del laguito.jpg Los hinchas sabaleros provocaron destrozos y robaron canillas y caños de los baños públicos del Parque Independencia. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"No entendemos por qué no se implementa la ordenanza -amplió-, por qué se autorizan este tipo de actividades, por qué no comprenden que la actividad del estadio y sus efectos colaterales no pueden seguir sucediendo en el corazón de un parque que tiene un valor patrimonial enorme y que es un espacio de todos los rosarinos".

También pidió decirle "basta" a darle prioridad "a los intereses económicos de la AFA, de Newell's y de los empresarios que traen eventos masivos al Parque y que se van con sus bolsillos llenos de ganancias y que al día siguiente los rosarinos tengamos que lamentar los destrozos, los arreglos que después no llegan nunca".

En ese sentido, reveló que el próximo lunes mantendrá una reunión con los abogados de la asociación "para iniciar algún tipo de acción legal. Y por otro lado, ¿quién contempla los derechos de los rosarinos? A esta hora todavía tenemos medio parque con vallas, lugares por los cuales no se puede circular".

"Vamos a solicitar formalmente, siendo que Newell's es un concesionario del Parque, no un club privado, que se limite el funcionamiento del estadio a las necesidades de Newell's para jugar de local, que sería un promedio de dos partido al mes, con los operativos necesarios para resguardar el resto del parque", destacó.

vandalismo fuente espaoles 22.jpg Personal municipal trabaja en la reparación de la reja que protegía la Fuente de los Españoles. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"Le pedimos a la autoridades locales que le ponga un freno a esto. No puede ser que la AFA mande que los gobiernos provincial y municipal. Partidos como este no pueden jugarse más en la cancha de Newell's".

Por otra parte, D'Alessandro aclaró que desde la asociación "no queremos quedar como los malos de la película, que se opone a todo porque sí. Porque incluso hay actividades masivas que, por sus características, son inocuas".

Por último destacó: "¿Quién resarce a la gente que no pudo trabajar en un día normal, laborable?. Hubo calles detonada porque no se podía circular. No puede ser que los rosarinos terminen pagando este tipo de situaciones".