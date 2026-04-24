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Demoraron a un adolescente por instigar amenazas falsas en una escuela de Casilda

La Policía de Investigaciones también identificó a dos chicos de 11 y 12 años tras denuncias de episodios similares en Arteaga y San José de la Esquina

24 de abril 2026 · 08:25hs
Las amenazas derivaron en tres allanamientos en el departametno Caseros.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Las amenazas derivaron en tres allanamientos en el departametno Caseros.

En el marco de las investigaciones sobre amenazas falsas en escuelas de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) advirtió este jueves que en algunos casos puede haber instigadores detrás de los autores materiales. En sintonía con este anuncio, un joven de 16 años fue demorado en Casilda justamente por impulsar las pintadas intimidatorias dentro de una secundaria.

El gobierno provincial confirmó la identificación del adolescente luego de tres allanamientos por diferentes denuncias en el departamento Caseros. Además de este caso, dos chicos de 11 y 12 años fueron apuntados por delitos similares en Arteaga y San José de la Esquina respectivamente.

Los procedimientos solicitados por la fiscal Rocío Cosgaya concluyeron con el secuestro de teléfonos celulares y una computadora, entre otros elementos relevantes para esclarecer los hechos. En el caso de los alumnos de nivel primario no se adoptaron medidas judiciales.

Amenazas en una escuela de Casilda

Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe confirmaron que el joven casildense fue trasladado a una sede policial después de un allanamiento en su casa. Previamente, el MPA había recibido un aviso sobre amenazas en la Escuela 202 Manuel Leiva, ubicada sobre Dante Alighieri al 2500.

De acuerdo a los testimonios y la evidencia recabada por la Fiscalía Regional Segunda, el adolescente fue identificado como el posible autor de pintadas en los baños de la secundaria. Además, los investigadores sospechan que alentó a otros estudiantes para que continuaran con este tipo de acciones.

>> Leer más: Amenazas en escuelas de Santa Fe: cómo les cobrarán los operativos a los acusados

A partir de una orden de la jueza Fabiola Piemonte, la PDI fue a inspeccionar la vivienda del alumno y lo trasladó a una seccional de la ciudad. En el procedimiento le quitaron su teléfono móvil. Más tarde le notificaron que estaba involucrado en una causa penal sobre amenazas anónimas y lo liberaron.

Por otra parte, la fiscal Cosgaya solicitó operativos similares para abordar denuncias en la Escuela 206 de Arteaga y la Escuela 542 de San José de la Esquina. En ambas instituciones también se hallaron pintadas con amenazas. La policía secuestró un celular, una computadora y dos revólveres a cebita en la primera localidad, mientras que en la última hallaron un tercer teléfono.

Intimaciones millonarias por amenazas falsas

De acuerdo al registro del MPA, hasta este martes se habían registrado 404 denuncias de amenazas en instituciones educativas santafesinas desde el ataque a tiros que terminó con un estudiante muerto y dos heridos en San Cristóbal. A medida que la Justicia avanzó en la búsqueda de los presuntos autores se activó un protocolo para cobrarles a los responsables por el gasto que generan los operativos.

El organismo judicial confirmó que 73 personas ya fueron identificadas gracias a distintas investigaciones. Por su parte, el gobierno santafesino envió 39 intimaciones para cubrir los costos de los procedimientos en el centro y norte provincial.

De acuerdo al cálculo de las autoridades, los responsables de las amenazas falsas deberán pagar 200 millones de pesos en los casos mencionados. El monto surge de un análisis técnico para una acción patrimonial y administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad con un plazo de cinco días hábiles para el pago mediante depósito o transferencia bancaria.

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