Amenazas a escuelas: Amsafé Rosario pide que la clase política "se haga cargo"

El dirigente Juan Pablo Casiello pidió "no naturalizar el ruido de las balaceras en los barrios, donde no se puede ir a la escuela ni estar en la vereda"

"El poder político no termina de hacerse cargo del problema" , sentenció el secretario gremial de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, en alusión a la nota amenazante acompañada de una bala que hallaron este jueves por la mañana en la escuela primaria José Ortolani de Empalme Graneros, razón por la que las autoridades de la institución decidieron suspender las clases.

Según trascendió, la amenaza hacía referencia a que la Gendarmería no se iba a encargar de la protección de la institución escolar ubicada en Cullen y Génova pese al desembarco de esos efectivos federales en ese barrio, donde a pocas cuadras asesinaron al niño Máximo Jerez , de 11 años, al quedar en medio de un ataque a balazos entre bandas narco.

"No podemos naturalizar el ruido de las balaceras en los barrios, donde no se puede ir a la escuela ni estar en la vereda. La verdad es que la situación es muy preocupante y el poder político no termina de hacerse cargo: todo el mundo está pensando en las elecciones y viendo qué le conviene decir y cómo suma en relación a este drama en lugar de resolverlo", reflexionó Casiello en declaraciones al programa "Todos en La Ocho", en alusión a la nueva situación registrada en Empalme Graneros.