La titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Gabriela Ortiz de Urbina, insistió con que no hay propiedades en oferta para alquilar

“La ley actual es un parche de la que se aprobó hace tres años. No fue la solución en lo más mínimo. Seguimos sin propiedades en oferta para alquilar. Cada vez que surgen estas noticias o rumores de derogación que no se llegan a concretar, lo único que ocasiona es una paralización del mercado. Un propietario que tenía un inmueble en alquiler no lo ofrece hasta que se realice algo mejor a lo actual”, indicó.