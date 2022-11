Alertan sobre una "crisis importante" de clínicas, prepagas y prestadores de salud

Si bien reconoció que es una tarea sumamente difícil “ya que vivimos en un país pobre y con recursos finitos”, enfatizó: “Tenemos el deber de instalar el debate para poder avanzar en modificaciones urgentes”.

Durante al reunión estuvieron presentes: Mónica Fein, diputada de la Nación; el senador nacional por Chubut, Ignacio Torres; Roberto L. Villavicencio, titular del Grupo Oroño (Rosario); Carlos Pesa (Sanatorio 9 de Julio de Tucumán); Marcos Lozada (titular del sanatorio Allende de Córdoba) y Jorge Colina de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, y otros representantes de distintas instituciones de salud de la ciudad como el Sanatorio Británico, el Sanatorio Americano, Sanatorio de la Mujer y Hospital Español.

En diálogo con La Capital, el titular de la entidad rosarina que nuclea a los prestadores del sector privado local comentó que “nos reunimos para discutir políticas, a exponer la dura realidad que hoy tiene nuestro sistema de salud que necesita encarar una reforma, por eso convocamos a legisladores. Fein está al frente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados nacional e Ignacio Torres integra la comisión de Salud del senado de la Nación”.

El objetivo de estos encuentros es “exponer los problemas que afronta el sistema, y no sólo desde el punto de vista de los privados”.

“En la Argentina el acceso no es equitativo, y si bien en el discurso se dice que todo ciudadano tiene una cobertura porque cualquiera puede acceder a un control médico o un estudio médico en la práctica eso no es así, no es parejo. Una persona que precisa un turno no lo consigue del mismo modo si tiene obra social o medicina prepaga o pertenece al sistema público. Es un sistema totalmente fragmentado donde conviven obras sociales sindicales, nacionales, provinciales, empresas de medicina prepaga, y además quienes se atienden en la parte pública”, enfatizó Sánchez Almeyra.

Entre las temáticas que se tocaron estuvieron: los recursos que muchas veces “se dilapidan” al no tener un sistema unificado; el hecho de que hay personas que tienen más de un cobertura (por ejemplo, una obra social por su actividad profesional más una prepaga); el precio de los medicamentos de alto costo (que la industria farmacéutica produce cada vez más para enfermedades poco frecuentes y oncológicas) y que actualmente pone “en jaque a los prestadores”.

Salud Federal es una asociación civil integrada por entidades prestadoras de salud del interior que se constituyó en el año 2020 durante la pandemia de Covid.

“Entendimos la importancia de conformar una entidad que represente nuestros intereses y permita construir estrategias de acción conjuntas, basándonos en criterios federales y de horizontalidad para la toma de decisiones”, comentó el directivo.

La asociación cuenta con más de 80 establecimientos miembros con presencia en 20 provincias argentinas. “La perspectiva es seguir creciendo y sumando a más instituciones de salud en todo el territorio nacional”, puntualizó Sánchez Almeyra.