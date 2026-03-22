La Capital | La Ciudad | barrio

Acindar: el barrio que una Acería fundó como una gran familia

Tiene los únicos centros de manzana concebidos como un particular uso del suelo. Sus tres chimeneas caracterizan a la zona del distrito sudoeste

Silvia Carafa

Por Silvia Carafa

22 de marzo 2026 · 06:30hs
Testigos de una vieja época aún erguidos: las tres chimeneas en Acindar que fungen de georreferencia para orientar a los visitantes. 

Testigos de una vieja época aún erguidos: las tres chimeneas en Acindar que fungen de georreferencia para orientar a los visitantes. 
Acindar: el barrio que una Acería fundó como una gran familia

Pintoresco, pequeño en extensión y fuerte en identidad, el barrio Acindar es original por donde se lo mire. Tiene los únicos centros de manzana concebidos como un particular uso del suelo, la relación industrialización/bienestar obrero de mitad del siglo XX y los testigos de aquella época aún erguidos: el tanque de agua y tres chimeneas que fungen de georreferencia para orientar a los visitantes. Hay otros detalles que lo vuelven singular, no tiene bares, iglesias ni templos. Eso sí, contiene una gran obra realizada por el afamado arquitecto César Pelli: el Centro Municipal de Distrito Sudoeste.

En su momento integraba una zona más amplia, pero hoy los límites son las avenidas Avellaneda y Ovidio Lagos, y las calles Laguna del Desierto y Amadeo Sabatini, según dijo la voz oficial del Distrito Sudoeste, Alejandro Giorgi. Y destacó los centros de manzana como una herencia sui géneris del momento fundacional del barrio, en 1942, con la radicación de Acindar Industria Argentina, que funcionó en el lugar hasta su traslado a Villa Constitución, en 1981.

Pero ya se había gestado un barrio con un sello indeleble, más de centenar de viviendas con sus tejas rojas a dos aguas, construidas en dos etapas, calles curvas convergiendo hacia la acería que oficiaba de meca y un bienestar en salarios que hizo historia, sin pasar por alto las duras condiciones de la producción del acero, ocho décadas atrás. La empresa había donado los terrenos y los obreros pagaron sus casas con créditos del Banco Hipotecario, cuajando así un proyecto de industrialización e integración que dieron origen al sentido de “familia Acindar”, que aún hoy persiste.

82147213.jpeg.thumb

Hoy, además del Centro de Distrito Sudoeste Emilia Bertolé, ubicado en avenida Francia 4435, el barrio también es sede de un Centro Territorial de Denuncias, y del Centro Cuidar Acindar, en Winter 3810, además del club del mismo nombre y escuelas. Allí también está ubicado un predio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que oficia de depósito y centro de capacitación. El perfil comercial se ubica sobre las avenidas Acevedo, nombre que evoca al fundador de la siderugia, en Ovidio Lagos y Francia. Sobre Lagos y Avellaneda, se encuentran los dos complejos Fonavi del barrio.

Hacia el interior del barrio hay almacenes, verdulerías, un minimarket, pero “pocas panaderías”, según Sergio, vecino del lugar desde 1990, cuando se sumó la tercera etapa de construcción de viviendas, en esta ocasión por parte del gobierno provincial, replicando el techo a dos aguas de los históricos chalecitos de la década de 1950. “Tenemos todos los servicios, agua, cloacas, calles pavimentadas, luces led, todo lo que es servicio es óptimo, está muy bien”, señala desde la calle Laguna del Desierto, límite norte del barrio junto a las vías del ferrocarril.

Orgullo en Acindar

Para la secretaria de la vecinal Acindar, de Huemul 4535, y delegada de la zona en la Casa del Vecinalista, Graciela Guidobaldi, el distrito está prácticamente todo construido y tiene más de un motivo de orgullo. “El Centro de Distrito, con un diseño moderno, tiene una torre triangular como homenaje a las tres chimeneas que quedaron de Acindar”, explica. Y suma un dato que sorprende, el actual edificio redondo y anaranjado que está en su interior, donde funciona el Registro Civil, fue el antiguo alto horno de la fábrica, donde se realizaban las coladas de acero.

La vecinal es una de las instituciones más activas desde el nacimiento del barrio, que Guidobaldi ubica en 1950, con la visita de Eva Perón. “Me llamó la sangre a levantar la bandera de mi familia, que participa en la vecinal desde hace años”, comenta y aporta un dato: muchas de las respuestas a los llamados al 911 salen del Centro Territorial de Denuncias, radicado en el barrio, y que el movimiento que genera ayudó en mucho a bajar los hechos violentos.

Desde esa herencia familiar, Guidobaldi repasa el surgimiento del barrio, con los chalecitos que eran de lujo en su época: pisos de parquet, bañeras, jardín y antisísmicas por la vibración que generaba el funcionamiento de la acería, que trabajaba las 24 horas y cuyo cierre no afectó la fuente laboral. De esa época son las “dos callecitas angostas que tenemos, por la que los obreros circulaban en bicicleta”. Y destaca la construcción del drenaje perfecto en las calles que en la actualidad tienen nombres que evocan al sur argentino.

Los íconos de Acindar

Los famosos centros de manzana (en la ciudad hay otros dos barrios que tienen una figura similar) en Acindar se destacan por la concepción del uso del suelo al momento en que fueron creados. Son espacios internos arbolados y de recreación donde convergen los fondos de las casas de las manzanas, que no son dameros y con ingresos que permiten la entrada de vehículos. “En la actualidad, aun siendo espacios públicos, los vecinos cerraron el ingreso con rejas por limpieza e inseguridad, accedemos para poda o para cambiar luminarias”, dice Giorgi.

Además, explica que están en consideración las intervenciones a realizar en el tanque de agua y las tres chimeneas y que en ambos casos no son sencillas porque no dan las condiciones de seguridad. El tanque es el centro de una rotonda donde circulan vehículos y no habría espacio de vereda, mientras que las tres chimeneas, prácticamente lindan con vías ferroviarias. Uno de los proyectos es hacer una especia de calle recreativa una vez al mes. Giorgi también destaca la participación de los vecinos en las actividades del Centro de Distrito, el recambio generacional, pero, por supuesto, nada que eclipse el legado fundacional Acindar.

Noticias relacionadas
Se llevaron las telas. Los marcos quedaron intactos.

La historia del robo millonario al Museo Castagnino y su conexión con la última dictadura militar

Rosario cuenta con 12.207.000 metros cuadrados de espacios verdes públicos, distribuidos en más de 500 sitios en toda la ciudad.

Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

Una clase de ingreso de este año en Ciencias Económicas.

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

El Aeropuerto Internacional de Rosario fue remodelado y volvió a operar a fines del año pasado..

Aeropuerto: crecen los pasajeros, retorna un destino nacional y proyectan más vuelos a Brasil

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

Newells pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Newell's pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Lo último

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

Bailes en espacios públicos de Rosario: cumbia, milonga y ritmos que toman la ciudad

Bailes en espacios públicos de Rosario: cumbia, milonga y ritmos que toman la ciudad

Central y una visita a Independiente Rivadavia que puede dejarlo on fire para el apretado abril

Central y una visita a Independiente Rivadavia que puede dejarlo on fire para el apretado abril

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Las tradicionales no pierden alumnos, pero hay nuevas disciplinas que ya se ubican cómodamente en los primeros puestos de las preferencias de los ingresantes
Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Por Carina Bazzoni
Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

Milei apuesta a la cronoterapia mientras escasea la paciencia

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei apuesta a la cronoterapia mientras escasea la paciencia

Sabrina Gullino Valenzuela Negro sigue buscando a su mellizo apropiado en 1978: Queremos la memoria completa

Por Isabella Di Pollina
Política

Sabrina Gullino Valenzuela Negro sigue buscando a su mellizo apropiado en 1978: "Queremos la memoria completa"

Aeropuerto: crecen los pasajeros, retorna un destino nacional y proyectan más vuelos a Brasil

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aeropuerto: crecen los pasajeros, retorna un destino nacional y proyectan más vuelos a Brasil

Bailes en espacios públicos de Rosario: cumbia, milonga y ritmos que toman la ciudad

Por Lucía Inés López
Zoom

Bailes en espacios públicos de Rosario: cumbia, milonga y ritmos que toman la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

Newells pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Newell's pudo sacarse la mufa y logró en el Coloso la primera victoria en el torneo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Ovación
Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones
Ovación

Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones

Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones

Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Frank Kudelka: La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego

Frank Kudelka: "La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego"

Policiales
Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial
Policiales

Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

La Ciudad
Juan Pappalardo, el verdulero ambulante de Acindar que une tres generaciones

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Juan Pappalardo, el verdulero ambulante de Acindar que une tres generaciones

Acindar: el barrio que una Acería fundó como una gran familia

Acindar: el barrio que una Acería fundó como una gran familia

La historia del robo millonario al Museo Castagnino y su conexión con la última dictadura militar

La historia del robo millonario al Museo Castagnino y su conexión con la última dictadura militar

Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

El Concejo aprobó la urbanización del extremo sudoeste en Nuevo Alberdi
La Ciudad

El Concejo aprobó la urbanización del extremo sudoeste en Nuevo Alberdi

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste
Policiales

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Por Claudio Berón
Policiales

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Howard Johnson consiguió un aval clave para la apertura su nuevo hotel en Rosario
La Ciudad

Howard Johnson consiguió un aval clave para la apertura su nuevo hotel en Rosario

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras
Policiales

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras

Cuáles son las tres búsquedas activas que Missing Children Argentina mantiene en Santa Fe
La Ciudad

Cuáles son las tres búsquedas activas que Missing Children Argentina mantiene en Santa Fe

Todo definido: días, horarios y rivales de Central en la fase de grupos de la Copa Libertadores
Ovación

Todo definido: días, horarios y rivales de Central en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Los resultados que pueden sacar a Newells de la zona de descenso este fin de semana

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada
Policiales

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta
La Ciudad

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras
Policiales

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación
Información General

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR