Acindar: el barrio que una Acería fundó como una gran familia

Pintoresco, pequeño en extensión y fuerte en identidad, el barrio Acindar es original por donde se lo mire. Tiene los únicos centros de manzana concebidos como un particular uso del suelo, la relación industrialización/bienestar obrero de mitad del siglo XX y los testigos de aquella época aún erguidos: el tanque de agua y tres chimeneas que fungen de georreferencia para orientar a los visitantes . Hay otros detalles que lo vuelven singular, no tiene bares, iglesias ni templos. Eso sí, contiene una gran obra realizada por el afamado arquitecto César Pelli: el Centro Municipal de Distrito Sudoeste.

En su momento integraba una zona más amplia, pero hoy los límites son las avenidas Avellaneda y Ovidio Lagos, y las calles Laguna del Desierto y Amadeo Sabatini, según dijo la voz oficial del Distrito Sudoeste, Alejandro Giorgi. Y destacó los centros de manzana como una herencia sui géneris del momento fundacional del barrio, en 1942, con la radicación de Acindar Industria Argentina , que funcionó en el lugar hasta su traslado a Villa Constitución, en 1981.

Pero ya se había gestado un barrio con un sello indeleble, más de centenar de viviendas con sus tejas rojas a dos aguas, construidas en dos etapas, calles curvas convergiendo hacia la acería que oficiaba de meca y un bienestar en salarios que hizo historia, sin pasar por alto las duras condiciones de la producción del acero, ocho décadas atrás. La empresa había donado los terrenos y los obreros pagaron sus casas con créditos del Banco Hipotecario, cuajando así un proyecto de industrialización e integración que dieron origen al sentido de “familia Acindar” , que aún hoy persiste.

Hoy, además del Centro de Distrito Sudoeste Emilia Bertolé, ubicado en avenida Francia 4435, el barrio también es sede de un Centro Territorial de Denuncias, y del Centro Cuidar Acindar, en Winter 3810, además del club del mismo nombre y escuelas. Allí también está ubicado un predio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que oficia de depósito y centro de capacitación. El perfil comercial se ubica sobre las avenidas Acevedo, nombre que evoca al fundador de la siderugia, en Ovidio Lagos y Francia. Sobre Lagos y Avellaneda, se encuentran los dos complejos Fonavi del barrio.

Hacia el interior del barrio hay almacenes, verdulerías, un minimarket, pero “pocas panaderías”, según Sergio, vecino del lugar desde 1990, cuando se sumó la tercera etapa de construcción de viviendas, en esta ocasión por parte del gobierno provincial, replicando el techo a dos aguas de los históricos chalecitos de la década de 1950. “Tenemos todos los servicios, agua, cloacas, calles pavimentadas, luces led, todo lo que es servicio es óptimo, está muy bien”, señala desde la calle Laguna del Desierto, límite norte del barrio junto a las vías del ferrocarril.

Orgullo en Acindar

Para la secretaria de la vecinal Acindar, de Huemul 4535, y delegada de la zona en la Casa del Vecinalista, Graciela Guidobaldi, el distrito está prácticamente todo construido y tiene más de un motivo de orgullo. “El Centro de Distrito, con un diseño moderno, tiene una torre triangular como homenaje a las tres chimeneas que quedaron de Acindar”, explica. Y suma un dato que sorprende, el actual edificio redondo y anaranjado que está en su interior, donde funciona el Registro Civil, fue el antiguo alto horno de la fábrica, donde se realizaban las coladas de acero.

La vecinal es una de las instituciones más activas desde el nacimiento del barrio, que Guidobaldi ubica en 1950, con la visita de Eva Perón. “Me llamó la sangre a levantar la bandera de mi familia, que participa en la vecinal desde hace años”, comenta y aporta un dato: muchas de las respuestas a los llamados al 911 salen del Centro Territorial de Denuncias, radicado en el barrio, y que el movimiento que genera ayudó en mucho a bajar los hechos violentos.

Desde esa herencia familiar, Guidobaldi repasa el surgimiento del barrio, con los chalecitos que eran de lujo en su época: pisos de parquet, bañeras, jardín y antisísmicas por la vibración que generaba el funcionamiento de la acería, que trabajaba las 24 horas y cuyo cierre no afectó la fuente laboral. De esa época son las “dos callecitas angostas que tenemos, por la que los obreros circulaban en bicicleta”. Y destaca la construcción del drenaje perfecto en las calles que en la actualidad tienen nombres que evocan al sur argentino.

Los íconos de Acindar

Los famosos centros de manzana (en la ciudad hay otros dos barrios que tienen una figura similar) en Acindar se destacan por la concepción del uso del suelo al momento en que fueron creados. Son espacios internos arbolados y de recreación donde convergen los fondos de las casas de las manzanas, que no son dameros y con ingresos que permiten la entrada de vehículos. “En la actualidad, aun siendo espacios públicos, los vecinos cerraron el ingreso con rejas por limpieza e inseguridad, accedemos para poda o para cambiar luminarias”, dice Giorgi.

Además, explica que están en consideración las intervenciones a realizar en el tanque de agua y las tres chimeneas y que en ambos casos no son sencillas porque no dan las condiciones de seguridad. El tanque es el centro de una rotonda donde circulan vehículos y no habría espacio de vereda, mientras que las tres chimeneas, prácticamente lindan con vías ferroviarias. Uno de los proyectos es hacer una especia de calle recreativa una vez al mes. Giorgi también destaca la participación de los vecinos en las actividades del Centro de Distrito, el recambio generacional, pero, por supuesto, nada que eclipse el legado fundacional Acindar.