Abrió Las Tipas, el nuevo cine de la ciudad

“En el peor momento de la ciudad, ustedes decidieron invertir en Rosario. Gracias de corazón”, dijo el primer mandatario de la ciudad, en referencia a los empresarios que llevan adelante el centro comercial desde 2018. Además, Javkin subrayó la importancia de que “todos los rosarinos y rosarinas” tengan un nuevo espacio donde acceder a entretenimiento de calidad, en una zona de la ciudad que hasta el momento no contaba con cine.

Ubicación estratégica y tecnología única

Las Tipas Rosario afirma su fortaleza en dos pilares esenciales: su ubicación estratégica y su tecnología de punta que permitirá a habitantes de Rosario y localidades aledañas, ver películas como nunca antes.

“No es por alardear, pero tenemos uno de los cines mejores equipados del momento. Primero, contamos con la última tecnología de proyección digital. Después, la sala 8 es la primera del país con sonido 100% Dolby Atmos. Si bien hay otras con sonido Atmos, esta es la única en la que todos los equipos son de esta marca y esta calidad”, detalló Adami a La Capital en la previa de la apertura.

Las Tipas Rosario cuenta también con tres salas con tecnología 4D, mientras que otros complejos tienen solo una, y en todas se puede proyectar en 3D. Las salas 4, 5 y 6 tienen las últimas filas provistas con cualidades técnicas que permiten combinar las imágenes y sonidos con efectos físicos sincronizados, profundizando lo inmersivo de la experiencia con movimiento, vibraciones, olores, agua, viento y artilugios similares.

El día de la inauguración, se pudieron ver con este sistema las películas “Mufasa”, “Moana 2” y “Sonic 3”. Si bien todos los asientos del nuevo cine son de tipo premium (más parecidos a un sillón que a una clásica butaca), los 4D son aún más grandes. Están posicionados en altura y con distancia de las demás filas, de manera que las personas sentadas adelante no tapan jamás la visión, y quienes quieran circular pueden hacerlo sin molestar.

Los asientos se mueven con un buen rango y fuerza, generando una suerte de efecto montaña rusa, al compás de las secuencias de acción de la película. Si bien al principio puede resultar distractivo al principio, en un momento se incorpora bastante orgánicamente al desarrollo narrativo. Desde la fila de adelante, llegan sin aviso las salpicaduras cuando los personajes en pantalla interactúan con el agua (en “Moana 2”, por motivos obvios, esta parte se pone intensa). Potentes ventiladores laterales aportan el efecto viento y la cabecera del asiento lanza . Un divertimento que vale la pena experimentar alguna vez, y que sin duda especialmente para las infancias, pero que debe quedar reservado para filmes que no requieran demasiada atención ni valoración cinematográfica.

Por otra parte, la famosa sala ocho quedó reservada para “Gladiador 2”, donde los sonidos envolventes (con parlantes hasta en el techo) daban la sensación de estar en pleno Coliseo esquivando espadas en un combate romano. La tecnología “surround” llevada a un nuevo nivel. En la primera semana de funcionamiento, el filme de Ridley Scott protagonizado por Paul Mescal seguirá disponible en formato ATMOS (en versión subtitulada), al igual que “Sonic 3”.

Desde este jueves, la cartelera ofrecerá todas las imperdibles del momento. No sólo las ya mencionadas pochocleras o aptas para todo público, a las cuales se suman las animadas “Dragon Ball: DAIMA” y “Paddington en Perú” (ambas en 2D), el estreno de acción “El robo perfecto: Pantera”, y el reestreno de “Interestelar” de Christopher Nolan (disponible en 4D), sino también filmes para otros gustos: la argentina “Una muerte silenciosa” (un thriller patagónico protagonizado por Joaquín Furriel), “Nosferatu” (la versión de Robert Eggers del clásico de Murnau de los años 20) y “Anora” (la nueva de Sean Baker, que viene de ganar la Palma de Oro en Cannes).

Las entradas se pueden adquirir en el lugar o de forma anticipada a través de la página web del complejo. Todas las novedades están disponibles también de forma online y en las redes sociales oficiales del espacio.

Las Tipas no sólo funcionará como cine de cercanía para Fisherton y barrios aledaños a Paso del Bosque, sino también para localidades cercanas que podrán llegar rápidamente conectando rutas con la Circunvalación. En la localización estratégica, subyace uno de los objetivos históricos de la empresa: acercar películas a lugares donde todavía no hay cines o donde ya no funciona ninguno. Después de aquella primera sala en Morteros, abrió otras en San Franciscos, San Jorge, Jesús María, Rafaela, Posadas y Paraná.

“Hacemos todo a pulmón y con mucho compromiso de darle a la gente este diferencial de comodidad, de tecnología y de servicios, sin que eso se traslade al precio de la entrada. Ojalá la gente acepte y reciba esta propuesta que trajimos, que es innovadora y que vale la pena conocer”, afirmó Adami de cara a la apertura al público.