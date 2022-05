"La cancha de la diversidad": provocativa y reflexiva muestra de imágenes del deporte

Emilien nació hace 31 años y se crió al noroeste de Francia, en el pueblito de apenas 1700 habitantes llamado Saint-Aubin-de-Baubigne. En la escuela de allí, como en las de acá, a los niñitos se los hacía practicar rigurosamente fútbol y a las nenas otro deporte donde las manos estuvieran en juego, y no los pies. "Eso me molestaba", le dice a La Capital el hombre de apellido Buffard, que ahora ya no está molesto porque elige nadar a sus anchas y por su cuenta en Rosario, donde confiesa que encontró el amor y se convirtió en fotógrafo.