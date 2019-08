"A nosotros, el sistema nos funcionó"

Cinco comercios de la cuadra de San Martín 1000 hace dos años que se pusieron de acuerdo e instalaron varias alarmas comunitarias en esa cuadra. Hoy aseguran que disminuyeron los robos de mecheras y punguistas que son los más frecuentes en esos locales.

Diego Martínez es uno de los comerciantes que tomó esta decisión. "Cuando pulsás la alarma una vez, empieza a emitir un sonido intermitente. Eso significa que las mecheras están por la zona y si suena la alarma es porque entraron a algún local", explicó.

"Nosotros nos organizamos entre nosotros porque no podíamos seguir perdiendo mercadería por este robo hormiga. Además no tuvimos respuesta de la Municipalidad, ni tampoco de la policía, que nos contestó que no tenía personal para esto", comentó Martínez satisfecho por la gestión que, asegura, "io muy buen resultado".

Los dueños de los locales y también los empleados ya conocen a las mecheras y punguistas y, si aparece alguien nuevo, se avisan entre ellos. "Se trata de organizarse entre nosotros y de no esperar que el Estado resuelva el problema, porque no lo va a hacer", reconoció el comerciante.