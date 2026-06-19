El milagro de Manu Pérez Bustamante: la nena que "volvió a vivir" Manu, hoy de 21 años, sufrió un grave accidente en su casa, siendo chica. Estuvo en Más Cerca, el programa que conduce Florencia O'Keeffe, compartiendo la historia junto a su madre Maru Serrano. Detalles de un caso que conmovió a Rosario y Funes 19 de junio 2026 · 19:44hs

En el programa "Más Cerca", conducido por Florencia O'Keeffe, Maru Serrano y su hija Manu Pérez Bustamante compartieron la conmovedora historia de un evento que marcó un "antes y un después" en sus vidas. Durante la charla, las protagonistas rememoraron los momentos de felicidad previos a la tragedia, cuando vivían en Funes. Un hecho totalmente inesperado, que sucedió hace ya 15 años, cambió sus vidas. Muchos lo recuerdan por la gravedad del caso y la "movida" que se armó en torno a Manuela.

En agosto de 2011, la familia — Maru embarazada de Bernardita, Manu de seis años y Francisca de tres— se mudaba a su nueva casa, un sueño que rápidamente se transformaría en una pesadilla inesperada. Fue exactamente el 22 de agosto, un lunes feriado, mientras Maru regresaba con sus hijas de buscar pertenencias, ocurrió lo impensado. Al intentar abrir un pesado portón de hierro, Manu, con apenas seis años, acompañó el movimiento del portón que se salió del riel y se desplomó sobre ella.

Maru Serrano recordó el desesperante momento: "No la encuentro. Y ahí fue el momento que quise ir a levantar el portón, que no podía, imposible levantar un portón de aproximadamente 100 kilos o más". Sus gritos, ahogados por el tractor de un vecino, Pablo Pinola, fueron un milagro al ser escuchados. Manu estaba "aplastada y desmayada porque ella no estaba consciente, no me contestaba", precisó Maru, y agregó que le salía "mucha sangre de los oídos".

Tras la intervención heroica de Pablo Pinola, que logró levantar el portón, y la ayuda de su hijo, la familia se dirigió al dispensario de Funes y luego de urgencia al Sanatorio de Niños. Allí, la jefa de terapia, Silvia Sciacaluga, y el equipo de neurocirujanos Rosario Sánchez y Mieres, recibieron a Manu, quien presentaba un coágulo que requería cirugía. Fue inducida a un coma y conectada a un respirador. Maru dijo: "No entendíamos nada. No entendían nada. Nada, nada, como que, ¿cómo puede ser?". En medio de la incertidumbre, la cuñada de Maru, Loli, creó una página de Facebook para mantener informada a la familia. Esta iniciativa se convirtió rápidamente en un fenómeno de apoyo masivo, con pedidos de oración y cadenas de fe que trascendieron lo local. "Los rezos y todo lo que hicieron por Manuela, a nosotros como papás, nos reayudó", sostuvo Maru.