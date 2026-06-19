El milagro de Manu Pérez Bustamante: la nena que "volvió a vivir"

En el programa "Más Cerca", conducido por Florencia O'Keeffe, Maru Serrano y su hija Manu Pérez Bustamante compartieron la conmovedora historia de un evento que marcó un "antes y un después" en sus vidas. Durante la charla, las protagonistas rememoraron los momentos de felicidad previos a la tragedia, cuando vivían en Funes. Un hecho totalmente inesperado, que sucedió hace ya 15 años, cambió sus vidas. Muchos lo recuerdan por la gravedad del caso y la "movida" que se armó en torno a Manuela.
En agosto de 2011, la familia — Maru embarazada de Bernardita, Manu de seis años y Francisca de tres— se mudaba a su nueva casa, un sueño que rápidamente se transformaría en una pesadilla inesperada. Fue exactamente el 22 de agosto, un lunes feriado, mientras Maru regresaba con sus hijas de buscar pertenencias, ocurrió lo impensado. Al intentar abrir un pesado portón de hierro, Manu, con apenas seis años, acompañó el movimiento del portón que se salió del riel y se desplomó sobre ella.
Maru Serrano recordó el desesperante momento: "No la encuentro. Y ahí fue el momento que quise ir a levantar el portón, que no podía, imposible levantar un portón de aproximadamente 100 kilos o más". Sus gritos, ahogados por el tractor de un vecino, Pablo Pinola, fueron un milagro al ser escuchados. Manu estaba "aplastada y desmayada porque ella no estaba consciente, no me contestaba", precisó Maru, y agregó que le salía "mucha sangre de los oídos".
Tras la intervención heroica de Pablo Pinola, que logró levantar el portón, y la ayuda de su hijo, la familia se dirigió al dispensario de Funes y luego de urgencia al Sanatorio de Niños. Allí, la jefa de terapia, Silvia Sciacaluga, y el equipo de neurocirujanos Rosario Sánchez y Mieres, recibieron a Manu, quien presentaba un coágulo que requería cirugía. Fue inducida a un coma y conectada a un respirador. Maru dijo: "No entendíamos nada. No entendían nada. Nada, nada, como que, ¿cómo puede ser?". En medio de la incertidumbre, la cuñada de Maru, Loli, creó una página de Facebook para mantener informada a la familia. Esta iniciativa se convirtió rápidamente en un fenómeno de apoyo masivo, con pedidos de oración y cadenas de fe que trascendieron lo local. "Los rezos y todo lo que hicieron por Manuela, a nosotros como papás, nos reayudó", sostuvo Maru.
El despertar y el largo camino a la recuperación
Siete días después del accidente, Manu despertó, un momento que Maru describe como "va queriendo", frase que les dijo la doctora Silvia Cicaluga. El milagro se vincula con un viaje que las cuñadas de Maru, Loli y Pilar, realizaron a Salta para visitar a María Livia en la Virgen del Cerro, buscando respaldo en la fe. Al ver a su madre, las primeras palabras de Manu fueron: "Mami, te quiero". A pesar de la magnitud del evento, Manu no tiene recuerdos del accidente ni de su internación. Sin embargo, el camino a la recuperación fue largo e implicó numerosas rehabilitaciones, tanto motrices como con la fonodióloga Belén Fadil, quien trabajó con Manu por una parálisis facial. "Yo hoy en día el sanatorio no es uno de mis lugares favoritos en el mundo, me quedo como un ataque cardíaco", confesó Manu, quien recibió el alta definitiva en octubre del 2012.
Maru subrayó la importancia de la terrible experiencia: "Valorar lo importante, lo que realmente es importante como dice Manu, valorar lo que tenemos, lo que somos". La familia hoy se siente marcada por una esencia de ayuda y solidaridad hacia los demás, como una forma de devolver el inmenso apoyo recibido.