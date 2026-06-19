La Capital | La Capital+ | milagro

El milagro de Manu Pérez Bustamante: la nena que "volvió a vivir"

Manu, hoy de 21 años, sufrió un grave accidente en su casa, siendo chica. Estuvo en Más Cerca, el programa que conduce Florencia O'Keeffe, compartiendo la historia junto a su madre Maru Serrano. Detalles de un caso que conmovió a Rosario y Funes

19 de junio 2026 · 19:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
El milagro de Manu Pérez Bustamante: la nena que volvió a vivir

En el programa "Más Cerca", conducido por Florencia O'Keeffe, Maru Serrano y su hija Manu Pérez Bustamante compartieron la conmovedora historia de un evento que marcó un "antes y un después" en sus vidas. Durante la charla, las protagonistas rememoraron los momentos de felicidad previos a la tragedia, cuando vivían en Funes. Un hecho totalmente inesperado, que sucedió hace ya 15 años, cambió sus vidas. Muchos lo recuerdan por la gravedad del caso y la "movida" que se armó en torno a Manuela.

En agosto de 2011, la familia — Maru embarazada de Bernardita, Manu de seis años y Francisca de tres— se mudaba a su nueva casa, un sueño que rápidamente se transformaría en una pesadilla inesperada. Fue exactamente el 22 de agosto, un lunes feriado, mientras Maru regresaba con sus hijas de buscar pertenencias, ocurrió lo impensado. Al intentar abrir un pesado portón de hierro, Manu, con apenas seis años, acompañó el movimiento del portón que se salió del riel y se desplomó sobre ella.

Maru Serrano recordó el desesperante momento: "No la encuentro. Y ahí fue el momento que quise ir a levantar el portón, que no podía, imposible levantar un portón de aproximadamente 100 kilos o más". Sus gritos, ahogados por el tractor de un vecino, Pablo Pinola, fueron un milagro al ser escuchados. Manu estaba "aplastada y desmayada porque ella no estaba consciente, no me contestaba", precisó Maru, y agregó que le salía "mucha sangre de los oídos".

Tras la intervención heroica de Pablo Pinola, que logró levantar el portón, y la ayuda de su hijo, la familia se dirigió al dispensario de Funes y luego de urgencia al Sanatorio de Niños. Allí, la jefa de terapia, Silvia Sciacaluga, y el equipo de neurocirujanos Rosario Sánchez y Mieres, recibieron a Manu, quien presentaba un coágulo que requería cirugía. Fue inducida a un coma y conectada a un respirador. Maru dijo: "No entendíamos nada. No entendían nada. Nada, nada, como que, ¿cómo puede ser?". En medio de la incertidumbre, la cuñada de Maru, Loli, creó una página de Facebook para mantener informada a la familia. Esta iniciativa se convirtió rápidamente en un fenómeno de apoyo masivo, con pedidos de oración y cadenas de fe que trascendieron lo local. "Los rezos y todo lo que hicieron por Manuela, a nosotros como papás, nos reayudó", sostuvo Maru.

El despertar y el largo camino a la recuperación

Siete días después del accidente, Manu despertó, un momento que Maru describe como "va queriendo", frase que les dijo la doctora Silvia Cicaluga. El milagro se vincula con un viaje que las cuñadas de Maru, Loli y Pilar, realizaron a Salta para visitar a María Livia en la Virgen del Cerro, buscando respaldo en la fe. Al ver a su madre, las primeras palabras de Manu fueron: "Mami, te quiero". A pesar de la magnitud del evento, Manu no tiene recuerdos del accidente ni de su internación. Sin embargo, el camino a la recuperación fue largo e implicó numerosas rehabilitaciones, tanto motrices como con la fonodióloga Belén Fadil, quien trabajó con Manu por una parálisis facial. "Yo hoy en día el sanatorio no es uno de mis lugares favoritos en el mundo, me quedo como un ataque cardíaco", confesó Manu, quien recibió el alta definitiva en octubre del 2012.

Maru subrayó la importancia de la terrible experiencia: "Valorar lo importante, lo que realmente es importante como dice Manu, valorar lo que tenemos, lo que somos". La familia hoy se siente marcada por una esencia de ayuda y solidaridad hacia los demás, como una forma de devolver el inmenso apoyo recibido.

Ver comentarios

Las más leídas

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

Lo último

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

El kirchnerismo vuelve a movilizarse para pedir la libertad de Cristina Kirchner

El kirchnerismo vuelve a movilizarse para pedir la libertad de Cristina Kirchner

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

El acto se desarrollará en un clima de tensión política, cruzado por la interna nacional. El presidente Javier Milei llegará junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Una jornada especial por donde se la mire

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Por Pablo R. Procopio
Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera
La Ciudad

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Reforma electoral: el peronismo pide a la Casa Gris reglas claras y diálogo

Por Javier Felcaro
Política

Reforma electoral: el peronismo pide a la Casa Gris reglas claras y diálogo

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Por Diego Veiga
Opinión

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

Nico Occhiato habló tras el escándalo con Flor Peña y reveló que se comunicó con Lionel Messi

Nico Occhiato habló tras el escándalo con Flor Peña y reveló que se comunicó con Lionel Messi

Ovación
Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Mundial 2026: rumbo a Dallas, un viaje al corazón cowboy, siguiendo a la Scaloneta

Mundial 2026: rumbo a Dallas, un viaje al corazón cowboy, siguiendo a la Scaloneta

Es uno más: la frase de un jugador de Portugal sobre Cristiano Ronaldo que desató una tormenta

"Es uno más": la frase de un jugador de Portugal sobre Cristiano Ronaldo que desató una tormenta

Policiales
Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

La Ciudad
Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Día de la Bandera: cuáles serán los cortes de tránsito este sábado en la zona del Monumento

Día de la Bandera: cuáles serán los cortes de tránsito este sábado en la zona del Monumento

Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años
La Ciudad

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El tiempo en Rosario: un viernes con muy pocas nubes pero fresco
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con muy pocas nubes pero fresco

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones
Policiales

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

Juana Sagarduy, una escritora de Rosario que levanta vuelo en Inglaterra
Cultura y Libros

Juana Sagarduy, una escritora de Rosario que levanta vuelo en Inglaterra

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra
Información general

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra