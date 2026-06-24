Andrea Ávila: "El conocimiento técnico no supera los tres años y medio"

El mercado laboral ha cambiado a nivel global, donde las habilidades blandas han ganado terreno. La CEO de Randstad en Argentina, Uruguay, Chile y México explicó los cambios centrales en una entrevista en La Capital +.

Andrea Ávila estuvo en el estudio de La Capital + en el ciclo Negocios para analizar las nuevas dinámicas del mercado laboral que han tenido enormes cambios en los últimos años. Es una voz calificada, lleva desde los 13 años en el sector de recursos humanos siendo hija del empresario rosarino Omar Ávila, quien desarrolló una recordada compañía de este segmento, Sesa, en la ciudad. Hace décadas, esa firma fue adquirida por jugadores internacionales del rubro y hoy opera bajo la marca global líder, Randstad. Tras muchos años de trabajo, Andrea logró escalar posiciones dentro de la compañía, teniendo hoy un hito: lidera Randstad en Argentina, Uruguay, Chile y, este año incorporó el mercado mexicano.

En esta entrevista, la empresaria detalló sus inicios en el sector, y explicó que su pasión por los recursos humanos nació de una experiencia temprana e inusual: “a los 13 años, durante mis vacaciones, comencé a ir a la empresa a hacer algunas cosas, era muy chica te diría que ni me di cuenta que estaba empezando a trabajar". En ese momento iba a la empresa familiar a hacer tareas de cadete y archivista en un mundo donde el papel era protagonista y llevaba mucho tiempo de gestión.

La ejecutiva, que luego estudió y trabajó durante toda la universidad, encontró en la industria de los recursos humanos su vocación, motivada por "el contacto humano, la posibilidad de intercambiar miradas, de poder construir juntos con equipos y de poder incidir en la vida de las personas". Además, confesó que el propósito central de su trabajo, desde sus inicios hasta hoy, es "hacer que otros puedan conseguir trabajo, que puedan evolucionar en su desarrollo profesional", una misión que la moviliza al reconocer la vital importancia del empleo en la vida de las personas.

Los inicios en los RRHH

La historia de la empresa, un microemprendimiento familiar, se remonta a su bisabuelo, quien ya en los años 50 reclutaba personal para descargar vagones del ferrocarril en la estación de Zona Sur de Rosario. Era un trabajo difícil, sin máquinas ni pallets, todo se hacía a pulmón.

Luego, en los años 70, su padre, Omar Ávila, junto con su madre, vieron la oportunidad de expandir ese servicio y entrar en otras disciplinas del mundo corporativo. La firma, inicialmente llamada Servicios Rosario, fue creciendo primero en la ciudad y luego inició su expansión nacional, siendo la primera empresa de recursos humanos del interior del país en dar ese salto.

El pasaje de Sesa a una empresa con accionistas internacionales se dio a mediados de los 90, cuando vieron la necesidad de un socio estratégico para continuar el crecimiento de la empresa. Sesa ya contaba con 23 oficinas en Argentina y un fuerte posicionamiento en Argentina. En un contexto global de fusiones y adquisiciones, apareció Select, una compañía de origen inglés que ofrecía "presencia global, enfoque local", explica Andrea y añade “eso se alineaba con la visión familiar”. Este fue un "salto de una empresa netamente familiar a una empresa internacional", que implicó un proceso de transformación y profesionalización de la compañía. En todo este camino, Andrea también destacó el rol de las mujeres en su familia, porque todas trabajaron desde siempre, tanto su abuela, como su madre y su hermana.

Valores en la globalización y la resiliencia argentina

La evolución continuó hasta que la empresa se convirtió en Randstad en 2012, lo que fue otro hito para la compañía ya que la compañía es líder en su segmento. Andrea recordó su primera visita a Ámsterdam, donde estaba la sede central, para conocer a los nuevos socios, un encuentro que definió como crucial. "Lo primero que le dije a mi familia y al equipo fue que identificaba que tenían los mismos valores", afirmó. Para Andrea fue clave poder compartir con ellos "la forma de mirar la vida de los negocios, con respeto, honestidad y ética. Eso es fundamental”, detalló.

De esta forma, la historia de Randstad -una compañía familiar que aún mantiene una gran participación accionaria de la familia de su fundador Fritz Koschmiren-, resonó con la propia trayectoria de la marca de los Ávila, ofreciendo una mirada "menos agresiva de mercado que otras empresas que también cotizan en Bolsa", añadió.

Trabajar en los noventa

El mercado laboral ha experimentado transformaciones radicales a lo largo de las décadas. Andrea fue dando un panorama, década tras década y así rememoró los años 90 como un período de gran informalidad y lentitud, donde la tecnología era muy incipiente. "No existía internet ni correo electrónico o eran muy básicos, mucho menos celulares", señaló.

Para dar un ejemplo que explique cómo se trabajaba en aquellos años, da una anécdota clara: recuerda que buscaban a los candidatos en sus propios hogares porque no tenían otra forma de localizarlos. "Yo tenía la dirección, ellos me dejaban su currículum en papel y teníamos que ir a tocarle el timbre a tu casa para avisarle que era candidato a un puesto", contó y agregó que si la persona no estaba en su domicilio se le dejaba tarjetas avisando que habían estado allí.

Por otra parte, suma un dato de lo que era trabajar en aquellas épocas “con altas tasas de desempleo asociadas a las crisis recurrentes del país, donde la formación técnica y los oficios tenían una preponderancia mayor que en la actualidad”.

Una ejecutiva que dio el salto en Latam

El camino de Andrea hacia el liderazgo en Latinoamérica no siempre fue fácil. En esta entrevista explicó que “implicó un aprendizaje continuo y, en ocasiones, la necesidad de negociar y convencer a los accionistas internacionales sobre las particularidades del contexto argentino y más en un país como este que siempre tiene mucho para explicar y que es difícil de entender para algunos europeos", puntualizó.

Respecto del momento más complejo de su carrera, Andrea lo ubicó en la crisis de 2001 en Argentina. De esta etapa recordó que, con el país en quiebra, los bancos cerrados y la cadena de pagos cortada, la empresa enfrentó el desafío de pagar los salarios de su personal interno y de los miles de trabajadores temporarios. Gracias a la solidez de los vínculos, respeto mutuo, valores y confianza con los accionistas holandeses, se logró un acuerdo vital. Porque de lo contrario, reflexiona: “¿Cuál era la alternativa? ¿No pagarles a las personas, no respetar las promesas y los contratos dados?". Así, esos principios comunes permitieron atravesar un momento de incertidumbre económica y social sin precedentes.

El momento de acceder a una oportunidad

El trabajo que hacen desde Randstad tiene también momentos de emoción, ya que comunicarle a una persona que tiene posibilidades de acceder a una mejoría laboral siempre es un momento que queda en el recuerdo.

"A mí eso me llena de energía", afirmó Andrea sobre el impacto que la empresa genera en la vida de las personas al tiempo que recordó: “hubo un caso especial, una mujer que entró a nuestra empresa como temporaria, luego creció y supervisó equipos, después trabajó en el área administrativa y cada uno de eso momentos fueron de gran emoción”.

Las habilidades blandas son claves

Tras las nuevas variables económicas del país, el mercado laboral argentino presenta hoy sus propias complejidades. La ejecutiva evalúa que hay un "cambio en la matriz productiva que requiere la transformación de habilidades y la adaptación a nuevas realidades geográficas”.

En esa línea explicó que a la vez “las empresas se enfrentan a una brecha de habilidades que es común a nivel global”. En este escenario, las habilidades blandas han ganado una importancia crucial, incluso superando a las técnicas. "Las empresas están dispuestas a formarte en la parte técnica", puntualizó Andrea, siempre que exista una base mínima de formación.

Entre las habilidades blandas esenciales, mencionó la comunicación, la empatía, la flexibilidad, la apertura al cambio, y la "capacidad de desaprender y aprender cosas nuevas". Subrayó que el conocimiento técnico tiene una vida útil muy corta, "no supera los tres años y medio", mientras que las habilidades blandas "te sirven toda la vida". Aunque algunos consideran que estas habilidades son innatas, la ejecutiva sostuvo que se aprenden y desarrollan a lo largo de la vida, y que los diferentes estilos de liderazgo también se pueden cultivar. Es un proceso de adaptación constante, donde un líder debe tener una “paleta de colores" para responder a diversas situaciones. Por ello, la ejecutiva enfatizó la necesidad de modificaciones estructurales en el sistema educativo para fomentar el desarrollo de estas competencias desde la niñez, un punto que considera una materia pendiente no solo en Argentina, sino a nivel general.

Por otra parte, Andrea analizó otros mercados laborales que tiene a cargo en Randstad, puntualmente habló de Chile y México. La comparación del mercado laboral con otros países de la región revela particularidades, Chile es "más dinámico, demandante en este momento de generación de empleo, baja tasa y más formal”, mientras que México, es un "gran mercado, con una tasa de desempleo casi inexistente, menos del 2%, pero con una gran informalidad". Sin embargo, la brecha de habilidades y la importancia de las competencias blandas son transversales a todos los países.

Los desafíos laborales incorporando inteligencia artificial

Otro tema global ineludible es la inteligencia artificial. Andrea la ve como una realidad que acelera mucho los procesos, que es beneficiosa una vez que se le encuentra el uso adecuado, aunque advierte que aún no está "metida 100% dentro del proceso productivo de las empresas”.

En el caso de los Recursos Humanos se utiliza para facilitar tareas y filtrar currículums. En este sentido, la ejecutiva contó que en Randstad están probando una herramienta de IA para evaluar su efectividad en el proceso de reclutamiento y que también aporte datos acerca de la duración de las personas en sus puestos.

Si bien la IA reemplaza tareas rutinarias, para Andrea la intervención humana debe ejecutarse en un determinado momento, puesto que "las personas seguimos queriendo, sobre todo en la parte final de nuestro proceso de selección, tener contacto con otro ser humano".

Las mujeres en las corporaciones

En cuanto a la equidad de género en el ámbito empresarial, Andrea fue contundente: las mujeres siguen siendo minoría en cargos de liderazgo y el avance en esas posiciones es lentísimo. La ejecutiva atribuyó esta situación a algunos sesgos inconscientes, incluso sociales y culturales y, fundamentalmente, al "rol de cuidado" que históricamente recae en las mujeres, afectando su desarrollo profesional. Para modificar esa tendencia, comentó que en Randstad se implementó hace más de una década la licencia de paternidad extendida y, al observar que los hombres no la usaban, se hizo obligatoria, con excelentes resultados, haciendo un aporte a la equidad buscada entre hombres y mujeres.

Además, añadió un dato preocupante: “La pandemia nos hizo retrotraer básicamente como una década en los números reales de trabajo de mujeres", un retroceso que representa un "desafío muy grande" para la sociedad.

Al cierre de la entrevista, Andrea compartió su visión sobre la conciliación entre su carrera y la vida familiar, donde ha sabido priorizar a su marido e hijos sobre todo cuando eran chicos y ha logrado adaptar sus viajes para estar presente. Además, es una mujer con un gran espíritu aventurero, de hecho, llegó a cruzar Los Andes con su grupo de running. Esto refleja una férrea voluntad de llegar a la meta, una cualidad que sin duda impulsa su liderazgo global.

La entrevista completa puede verse en el canal de Youtube de La Capital +.