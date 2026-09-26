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Los Yacarés y las Tiburonas se quedaron con las medallas de plata en el waterpolo

Los Juegos Suramericanos llegaron al fin y el waterpolo argentino hizo una gran tarea. Los Yacarés casi se quedan con el oro ante la poderosa Brasil

26 de septiembre 2026 · 16:19hs
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Las Tiburonas

Virginia Benedetto

Las Tiburonas, con muchas rosarinas, muestran orgullosas la medalla de plata del waterpolo en los Juegos Suramericanos.
Festejo de Brasil.

Virginia Benedetto

Festejo de Brasil.
Grito de gol de Esteban Corsi

Virginia Benedetto

Grito de gol de Esteban Corsi, de Los Yacarés.
Jugaron a full Argentina y Brasil.

Virginia Benedetto

Jugaron a full Argentina y Brasil.
Los Yacares dieron todo pero no pudieron.

Virginia Benedetto

Los Yacares dieron todo pero no pudieron.

El waterpolo fue uno de los últimos deportes en cerrar los Juegos Suramericanos y el waterpolo argentino estuvo cerca del oro, sobre todo Los Yacarés, ante la poderosa Brasil. Las Tiburonas le dieron pelea pero quedaron más lejos. Varios rosarinos cosecharon la medalla de plata.

A primera hora fueron las Tiburonas las que se metieron a la pileta para enfrentar a Brasil, que se sabía eran favoritas y lo demostraron. Después de una primera etapa pareja y que finalizó 1 a 1, las campeonas se alejaron hasta un 12 a 5 inapelable (1-1; 5-2; 7-3 y 12-5)

Las rosarinas Carla Celeste Comba, Cora Emilia Masip, Maitena Lara Romano y Nahir Carin se colgaron la medalla de plata.

>> Leer más: Juegos Suramericanos: Argentina y Paraguay, final caliente, Coloso repleto y oro guaraní

Los Yacarés dieron pelea hasta el final

Tal como fue el partido que los enfrentó en la primera jornada, Brasil sacó ventaja hasta el último cuarto pero Argentina emparejó y estuvo muy cerca de empatarlo.

De hecho, Los Yacarés empezaron ganando el primer cuarto 4 a 3, luego Brasil pasó al frente 8 a 7, se adelantó en el tercero 12 a 10 y terminaron con un apretado 16 a 15.

Lautaro Camino, Esteban Lucas Coris, TOmás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti fueron los rosarinos bases de la selección argentina.

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Las Tiburonas jugarán una de las finales, a las 12; y luego será el turno de los Yacarés, desde las 14.30, en el centro acuático.

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