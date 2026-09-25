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Juegos Suramericanos: más medallas de Argentina y agenda rosarina del último día de competencias

En un viernes fructífero, la delegación albiceleste se hizo presente en los podios y alcanzó las 78 preseas doradas. Agenda del sábado que cierra los Juegos

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

25 de septiembre 2026 · 23:00hs
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En el Óvalo del Hipódromo

Marcelo Bustamante / La Capital

En el Óvalo del Hipódromo, Luciano Ambrogi jugará por la medalla de bronce del individual masculino de tenis de los Juegos Suramericanos.

Sin bajar los niveles de adrenalina, el viernes ofreció una extensa agenda en las distintas sedes donde hubo definiciones y distintos colores de medallas para la delegación albiceleste en los Juegos Suramericanos.

Así, en su despedida de los XIII Juegos Suramericanos el surf le dejó seis medallas (dos de oro, tres de plata y una de bronce) a Argentina para aumentar su de por sí excelente cosecha. De esta manera, la subsede Mar del Plata le dijo adiós a las competencias que, en esta especialidad, tuvieron como escenario a Playa Grande.

Isabella Assmann, hija del ex arquero de Independiente, se consagró campeona suramericana en bodyboard femenino y se llevó la medalla dorada; Joaquín Muñoz también subió al escalón más alto del podio al ganar la final de shortboard masculino para colgarse el oro; Thiago Passeri, Evelyn Gontier y Victoria Muñoz obtuvieron medallas de plata.

>> Leer más: Juegos Suramericanos: el oro del waterpolo se define entre Argentina y Brasil

Invencible Rosario

En el Invencible Rosario, el karateca Joaquín Molina se consagró en la categoría hasta 60 kilos tras vencer 5-2 al chileno Matías Quijada.

En otro Invencible, el de Rafaela, Victoria Vílchez y Belén Mosca se consagraron en paddle tras derrotar 6-2 y 6-3 a las chilenas Kimberley Ahumada-Catalina Arancibia, mientras que Santino Contreras e Ignacio Piotto en dobles masculino se quedaron con la de plata.

En el Lago Sur, el canotaje aportó lo suyo: Aramís Sánchez Ayala se impuso en C1 1.000 metros y Agustín Vernice en K1 1.000m. En tanto, Brenda Rojas y Magdalena Garro se consagraron campeonas suramericanas al triunfar en la K2 500 metros, mientras que además Brenda Rojas se impuso en la final de K1 500 metros femenino de canotaje velocidad y sumó su tercera presea dorada en estos Juegos.

En la pista de Santa Fe, Belén Casetta dominó los 3000 metros con obstáculos y ganó el oro mientras que Micaela Levaggi fue tercera.

Los Gladiadores, en tanto, derrotaron a Uruguay 31-17 y hoy irán ante Chile por la presea dorada en el Invencible Santa Fe.

El vóley no tuvo la misma suerte y en el estadio cubierto Claudio Newell cayó ante Chile 3-1 con parciales de 25-20, 22-25, 25-20 y 25-20 y se quedó con la medalla de plata.

>> Leer más: Juegos Suramericanos: con la rosarina Giovannini, el tenis ofreció su oro en el doble femenino

Se baja el telón de los Juegos Suramericanos

Este sábado, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegarán a su fin. En el último día de competencia, la actividad para los rosarinos continuará con nuevas posibilidades de podio, todas en deportes que tendrán su definición en escenarios de Rosario.

En el Invencible Centro Acuático Provincial, Argentina disputará las dos finales de polo acuático ante Brasil. A las 12, será el turno del seleccionado femenino, con las rosarinas Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer, mientras que a las 14.30, el seleccionado masculino irá por el oro, también ante Brasil, con Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti.

En tanto, a las 10.30, en el Óvalo del Hipódromo, Luciano Ambrogi jugará por la medalla de bronce del individual masculino de tenis frente al venezolano John Echeverría.

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Final y medalla de oro. Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini festejan la victoria ante las chilenas para llegar al lugar más alto del podio.  ¡Campeonas!

Con la rosarina Giovannini, el tenis ofreció su oro en el doble femenino

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