Juegos Suramericanos: Argentina y Paraguay, final caliente, Coloso repleto y oro guaraní

Argentina cayó por penales ante Paraguay en el Coloso en la final de fútbol de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

No pudo ser. Argentina lamenta la derrota y Paraguay celebra el oro en los Juegos Suramericanos.

El empuje de la multitud rosarina no bastó para Argentina, que empató sin goles y cayó por penales 5 a 4 ante Paraguay en el Coloso en la final de fútbol de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El sábado termina el gran evento deportivo.

Unas 49 mil personas estuvieron presentes en las tribunas del Marcelo Bielsa y le dieron color a un partido caliente, tanto por el sol radiante que no cesó en toda la tarde como por la tensión del encuentro.

Desde los cuatro costados bajó el repertorio completo de canciones de la hinchada argentina incluso antes del inicio del partido. A su vez, un numeroso grupo de paraguayos alentó a la Albirroja desde la platea Gerardo "Tata" Martino.

Primer tiempo con Argentina incómoda

El primer tiempo tuvo al conjunto guaraní como protagonista, con una presión intensa que no dejó jugar con comodidad al equipo de Diego Placente.

Sin mayores situaciones de riesgo, pero con pierna fuerte y mucha tensión, la Albiceleste y la Albirroja se fueron al descanso sin goles y con varias tarjetas de cada lado.

Sobre la segunda mitad, Argentina se animó un poco más a golpear, aunque sin mucha claridad en el área rival. El rosarino Franco Domínguez Ávila forzó a la defensa guaraní y tuvo su oportunidad sobre el final, pero su remate se fue pegado a un palo.

Derrota por penales en la final de los Juegos Suramericanos

Tras el pitazo final, la definición se fue a los penales y allí se impuso Paraguay 5 a 4.