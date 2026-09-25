Juegos Suramericanos: el oro del waterpolo se define entre Argentina y Brasil

Los varones y las mujeres superaron a Colombia en semifinales y se viene un imperdible sábado de superacción en el centro acuático de la zona sur de Rosario

Las Tiburonas jugarán una de las finales, a las 12; y luego será el turno de los Yacarés, desde las 14.30, en el centro acuático.

Los seleccionados argentinos de waterpolo, con nutrida presencia rosarina, tanto en varones como en mujeres, vencieron a sus pares de Colombia y sacaron merecidos pasajes a los duelos finales de los Juegos Suramericanos , en los que se medirán con los representativos de Brasil , otra de las potencias de este deporte a este nivel continental.

De esa manera, el centro acuático situado en la zona sur de Rosario será escenario de los choques decisivos en ambas categorías , y seguramente contará otra vez con un marco multitudinario como lo tuvo durante toda la extensión de la competencia.

Con esa enorme expectativa, las Tiburonas jugarán una de las finales, a las 12, y luego será el turno de los Yacarés, desde las 14.30 . Así se espera un sábado de superacción, con promesas de gran espectáculo.

Cómo llegaron

La victoria de los varones ante Colombia no corrió riesgos pero tampoco encontró márgenes de comodidades. Y así, con un buen trabajo del rosarino Tomás Tilatti (Provincial) y de Ramiro Veich, se impuso 16 a 12, con parciales de 3-2, 8-5, 13-8.

Vale precisar que Brasil llega a esta instancia tras ganarle con mucha holgura a Uruguay, por 19 a 5, en lo otra semifinal de varones.

A la vez, hay que remarcar que el conjunto nacional cuenta con fuerte acento rosarino, con el "Zurdo" Esteban Corsi, que es el capitán, Tomás Galimberti, y el "Tanque" Tomás Echenique (de GER), e Ignacio Setti además del mencionado Tilatti (de Provincial). Y en el cuerpo técnico están Juan Pablo Siri (Provincial) y Fernando Arregui (GER).

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Las Tiburonas

Por su parte, las mujeres vencieron a Colombia por 17 a 10 en la segunda semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y también se verán las caras con Brasil, este sábado, a las 12, por la medalla dorada.

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Vale agregar que el seleccionado femenino de waterpolo también tiene sello de Rosario y la región con Carla Comba, Maitena Romano, y Cora Masip (Rosario), y Nahir Stegmayer (Esperanza). Entre los entrenadores, están Guillermo Setti y Fabio Lombardo.