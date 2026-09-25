Juegos Suramericanos: el oro del waterpolo se define entre Argentina y Brasil

Los seleccionados argentinos de waterpolo, con nutrida presencia rosarina, tanto en varones como en mujeres, vencieron a sus pares de Colombia y sacaron merecidos pasajes a los duelos finales de los Juegos Suramericanos, en los que se medirán con los representativos de Brasil, otra de las potencias de este deporte a este nivel continental.
De esa manera, el centro acuático situado en la zona sur de Rosario será escenario de los choques decisivos en ambas categorías, y seguramente contará otra vez con un marco multitudinario como lo tuvo durante toda la extensión de la competencia.
Con esa enorme expectativa, las Tiburonas jugarán una de las finales, a las 12, y luego será el turno de los Yacarés, desde las 14.30. Así se espera un sábado de superacción, con promesas de gran espectáculo.
Cómo llegaron
La victoria de los varones ante Colombia no corrió riesgos pero tampoco encontró márgenes de comodidades. Y así, con un buen trabajo del rosarino Tomás Tilatti (Provincial) y de Ramiro Veich, se impuso 16 a 12, con parciales de 3-2, 8-5, 13-8.
Vale precisar que Brasil llega a esta instancia tras ganarle con mucha holgura a Uruguay, por 19 a 5, en lo otra semifinal de varones.
A la vez, hay que remarcar que el conjunto nacional cuenta con fuerte acento rosarino, con el "Zurdo" Esteban Corsi, que es el capitán, Tomás Galimberti, y el "Tanque" Tomás Echenique (de GER), e Ignacio Setti además del mencionado Tilatti (de Provincial). Y en el cuerpo técnico están Juan Pablo Siri (Provincial) y Fernando Arregui (GER).
>> Leer más: Con fuerte acento rosarino, el waterpolo empezó a adueñarse de su nueva casa
Las Tiburonas
Por su parte, las mujeres vencieron a Colombia por 17 a 10 en la segunda semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y también se verán las caras con Brasil, este sábado, a las 12, por la medalla dorada.
>>Leer más: Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay
Vale agregar que el seleccionado femenino de waterpolo también tiene sello de Rosario y la región con Carla Comba, Maitena Romano, y Cora Masip (Rosario), y Nahir Stegmayer (Esperanza). Entre los entrenadores, están Guillermo Setti y Fabio Lombardo.