La Capital | Zoom | CA7RIEL

Ca7riel & Paco Amoroso, entre los más nominados en los Grammy Latinos

Karol G, Rosalía y Jorge Drexler tienen la misma cantidad de nominaciones, mientras que Milo J tiene cinco

16 de septiembre 2026 · 22:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ca7riel & Paco Amoroso, entre los más nominados en los Grammy Latinos

Los Grammy Latinos prometen una lucha de titanes en su 27ª edición. Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso sumaron siete nominaciones, pero también otros tres pesos pesados: Karol G, Rosalía y Jorge Drexler.

Todos compiten en las categorías más importantes. Todos tienen estilos muy variados, del reggaetón a la música alternativa con inspiración del folclore, pasando por un poco de rock. Todos ya han sido premiados por la Academia Latina de la Grabación. Todos transitan su tercera década de vida con excepción de Drexler, que está a días de cumplir 62 años.

>> Leer más: Se presenta el libro "Arquitectura moderna", que revisa el primer disco de la banda Fricción

Pero también acechan muy de cerca Silvana Estrada y Mon Laferte, con seis nominaciones cada una, incluyendo grabación del año, álbum del año y canción del año. Inmediatamente después aparece otro argentino, el rapero Milo J, con cinco nominaciones.

Aunque el gran ganador de la previa es un nombre menos conocido: Edgar Barrera tiene 10 nominaciones en las categorías de productor y compositor del año, además de figurar en dos de las nominadas a canción del año.

La ceremonia de los Grammy Latinos se transmitirá en vivo por televisión el 12 de noviembre desde el MGM Grand Las Vegas.

Drexler en lo más alto

Drexler es el máximo ganador de estatuillas del grupo con 16, le sigue Rosalía con 11, y Ca7riel & Paco Amoroso son los más recientes en incorporarse al grupo de poseedores de Grammy Latinos.

Los nominados al álbum del año son Laferte, (“Femme fatale"), Estrada (“Vendrán suaves lluvias”), Anitta (“Equilibrivm"), Carín León (“Muda”), Rawayana (“¿Dónde es el after?”) y Milo J (“La vida era más corta”).

La codiciada categoría de mejor nuevo artista, que este año se cambió para limitar la participación a artistas con menos de tres álbumes o 25 sencillos publicados, creció este año para incluir a 11 contendientes. Los nominados son Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

La canción del año se decidirá entre “Dime” (Estrada), “Femme Fatale” (Laferte), “Humano” (Juanes y Vivir Quintana), “Mi gran amor” (Santana con Becky G), “Nilo” (Zanna) y “Solifican12” (Milo J).

Daddy Yankee será reconocido como Persona del Año, convirtiéndose en el primer músico urbano latino en recibir este galardón.

Ca7riel & Paco Amoroso suman así un peldaño más a su meteórica carrera. Su debut de 2024, "Baño maría", los llevó a un Tiny Desk con cifras récord (suma más de 55 millones de reproducciones, superando a reconocidos artistas que participaron del formato como Adele, Harry Styles, Coldplay y Billie Eilish).

Así llegaron las giras internacionales y la fama desmedida, que luego criticaron en “Papota”. Ese segundo disco los hizo entrar por la puerta grande a los Grammy Latino como nominados al álbum del año y ganadores de cinco gramófonos, incluyendo mejor álbum de música alternativa. Tras esto intentaron volver a lo esencial y hacer una introspección espiritual ayudados por Sting. El resultado es “Free spirits”, que incluye a la candidata a canción del año “Hasta Jesús tuvo un mal día”. También buscarán premios de canción pop/rock, álbum de música alternativa y video musical versión larga por “Free spirits (the film)”.

Noticias relacionadas
Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en San Isidro

Julieta Ortega rompió el silencio sobre su ausencia en el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi

El libro Arquitectura moderna de Diego Giornado repasa el primer disco de la banda Fricción

Presentan "Arquitectura moderna", el libro sobre el primer disco de Fricción

Tito y Pelusa, junto a Gabyta

Tito y Pelusa fueron declarados artistas distinguidos de Rosario

El ensamble Acople, formado por jóvenes de entre 11 y 19 años, nació a partir de un proyecto entre el Centro Cultural Croci y el festival Nación Trava

El ensamble Acople se presentará en el festival Nación Trava

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Piden perpetua para Dibu Gómez, que era uno de los prófugos más buscados

Piden perpetua para Dibu Gómez, que era uno de los prófugos más buscados

Lo último

Día del Psicopedagogo: 40 años de una ley que consolidó nuestra profesión en Santa Fe.

Día del Psicopedagogo: 40 años de una ley que consolidó nuestra profesión en Santa Fe.

Lionel Messi y el Kily González celebraron su primer título juntos en Inter Miami

Lionel Messi y el Kily González celebraron su primer título juntos en Inter Miami

El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito

El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Así lo reveló la autopsia sobre el cuerpo de la joven de 26 años asesinada este domingo. Su novio quedó detenido en prisión preventiva
Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado
Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones
Información General

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices

Cortes de tránsito y amplio operativo en Funes debido a una pérdida de gas
La Región

Cortes de tránsito y amplio operativo en Funes debido a una pérdida de gas

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son
La Región

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Piden perpetua para Dibu Gómez, que era uno de los prófugos más buscados

Piden perpetua para Dibu Gómez, que era uno de los prófugos más buscados

La Libertad Avanza activa en Santa Fe y amaga con un candidato

La Libertad Avanza activa en Santa Fe y amaga con un candidato

Ovación
Un jugador base de Newells del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Un jugador base de Newell's del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Un jugador base de Newells del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Un jugador base de Newell's del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

La reserva de Central volvió a la senda del triunfo y es escolta de River

La reserva de Central volvió a la senda del triunfo y es escolta de River

Policiales
Pity Álvarez faltó a la audiencia porque no quería salir de la habitación
Policiales

Pity Álvarez faltó a la audiencia porque "no quería salir de la habitación"

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices

Alumnos de escuela técnica reparan y reciclan notebooks y PC sin cobrar mano de obra

Alumnos de escuela técnica reparan y reciclan notebooks y PC sin cobrar mano de obra

Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Farías impulsa en el Congreso un alivio fiscal para las pymes
Política

Farías impulsa en el Congreso un alivio fiscal para las pymes

Piden perpetua para Dibu Gómez, que era uno de los prófugos más buscados
Policiales

Piden perpetua para Dibu Gómez, que era uno de los prófugos más buscados

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego
Policiales

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego

El embajador dijo que los argentinos deberían poder ingresar a EEUU sin visa
Información General

El embajador dijo que los argentinos "deberían poder ingresar a EEUU sin visa"

Los gremios pusieron cifra al salario mínimo para cubrir necesidades: $3,1 millones
Economía

Los gremios pusieron cifra al salario mínimo para cubrir necesidades: $3,1 millones

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir
Policiales

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir

Universidades públicas cuestionan el presupuesto de Nación para el sector
Información general

Universidades públicas cuestionan el presupuesto de Nación para el sector

Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas
Política

Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi
La Ciudad

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico
Economía

El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico

Marcos Peyrano sobre la hidrovía: Santa Fe debería ser como Dubai
Economía

Marcos Peyrano sobre la hidrovía: "Santa Fe debería ser como Dubai"

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años
Policiales

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y premios en sorteos
Juegos Suramericanos

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y premios en sorteos

F1: confirman el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de sprint
Ovación

F1: confirman el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de sprint

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema
La Ciudad

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema