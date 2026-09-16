Ca7riel & Paco Amoroso, entre los más nominados en los Grammy Latinos

Karol G, Rosalía y Jorge Drexler tienen la misma cantidad de nominaciones, mientras que Milo J tiene cinco

Los Grammy Latinos prometen una lucha de titanes en su 27ª edición. Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso sumaron siete nominaciones, pero también otros tres pesos pesados: Karol G, Rosalía y Jorge Drexler.

Todos compiten en las categorías más importantes. Todos tienen estilos muy variados, del reggaetón a la música alternativa con inspiración del folclore, pasando por un poco de rock. Todos ya han sido premiados por la Academia Latina de la Grabación. Todos transitan su tercera década de vida con excepción de Drexler, que está a días de cumplir 62 años.

Pero también acechan muy de cerca Silvana Estrada y Mon Laferte, con seis nominaciones cada una, incluyendo grabación del año, álbum del año y canción del año. Inmediatamente después aparece otro argentino, el rapero Milo J, con cinco nominaciones.

Aunque el gran ganador de la previa es un nombre menos conocido: Edgar Barrera tiene 10 nominaciones en las categorías de productor y compositor del año, además de figurar en dos de las nominadas a canción del año.

La ceremonia de los Grammy Latinos se transmitirá en vivo por televisión el 12 de noviembre desde el MGM Grand Las Vegas.

Drexler en lo más alto

Drexler es el máximo ganador de estatuillas del grupo con 16, le sigue Rosalía con 11, y Ca7riel & Paco Amoroso son los más recientes en incorporarse al grupo de poseedores de Grammy Latinos.

Los nominados al álbum del año son Laferte, (“Femme fatale"), Estrada (“Vendrán suaves lluvias”), Anitta (“Equilibrivm"), Carín León (“Muda”), Rawayana (“¿Dónde es el after?”) y Milo J (“La vida era más corta”).

La codiciada categoría de mejor nuevo artista, que este año se cambió para limitar la participación a artistas con menos de tres álbumes o 25 sencillos publicados, creció este año para incluir a 11 contendientes. Los nominados son Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

La canción del año se decidirá entre “Dime” (Estrada), “Femme Fatale” (Laferte), “Humano” (Juanes y Vivir Quintana), “Mi gran amor” (Santana con Becky G), “Nilo” (Zanna) y “Solifican12” (Milo J).

Daddy Yankee será reconocido como Persona del Año, convirtiéndose en el primer músico urbano latino en recibir este galardón.

Ca7riel & Paco Amoroso suman así un peldaño más a su meteórica carrera. Su debut de 2024, "Baño maría", los llevó a un Tiny Desk con cifras récord (suma más de 55 millones de reproducciones, superando a reconocidos artistas que participaron del formato como Adele, Harry Styles, Coldplay y Billie Eilish).

Así llegaron las giras internacionales y la fama desmedida, que luego criticaron en “Papota”. Ese segundo disco los hizo entrar por la puerta grande a los Grammy Latino como nominados al álbum del año y ganadores de cinco gramófonos, incluyendo mejor álbum de música alternativa. Tras esto intentaron volver a lo esencial y hacer una introspección espiritual ayudados por Sting. El resultado es “Free spirits”, que incluye a la candidata a canción del año “Hasta Jesús tuvo un mal día”. También buscarán premios de canción pop/rock, álbum de música alternativa y video musical versión larga por “Free spirits (the film)”.