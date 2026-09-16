Juegos Suramericanos, día 4: rosarinos que irán por medallas y por el pase a la final en un menú variado

Alfieri en gimnasia artística, Sagasti en patinaje de velocidad y el remo en Santa Fe buscarán preseas, mientras los Capogrosso van por la definición

Luca Alfieri y su medalla de bronce, la primera para Rosario en los Juegos Suramericanos. Ahora va por otra en barra fija.

El miércoles será el día del debut del fútbol en el Coloso del Parque para los hombres (Argentina debuta el jueves) y en el predio de la Rosarina para las mujeres, y habrá muchos rosarinos disputando cosas importantes en los Juegos Suramericanos , como el remo en Santa Fe, donde cuatro deportistas de la ciudad irán por el oro. Y además Luca Alfieri volverá a competir por medalla en gimnasia artística .

Alfieri irá por el nuevo podio en los Suramericanos a las 17.10 en el Invencible Arena, en barra fija.

A las 17 será el horario en que los hermanos Capogrosso, Nicolás y Tomás, irán por la final del vóleibol playa ante la dupla brasileña de Arthur Lanci y Evandro Junior. Las rosarinas Morena Abdala y Agostina Ghigliazza pelearán del 5º al 8º puesto a las 11 ante las también argentinas Brenda Churín y Belén Enriquez.

En remo, los cuatro rosarinos que participan van por la medalla dorada. A las 10 Máximo Pacheco en Cuatro Masculino M4, a las 10.20 Emiliano Calderón e Ignacio Pacheco en Doble Scull M2X y a las 10.40 Elena Cerrudo en ocho Femenino.

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También volverá a jugar la selección de vóley, con la rosarina Martina Bednarek, enfrentando a Chile a las 15 en el estadio Claudio Newell.

Desde las 9, la rosarina Valentina Casanello compite en florete por equipos e intentará llegar a las instancias definitorias, con chances de medalla en el Salvador Bonilla de Provincial.

A las 10, la rosarina Naiara Sagasti irá por el tercer intento de medalla en patinaje de velocidad en el patinódromo. Ya consiguió la de bronce el lunes en los 1000 metros, este martes no pudo en los 5000 y ahora, desde las 10 competirá en los 10000 metros, junto a otros 12 competidoras, entre las que se encuentra la argentina Lucía Monje.

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También el primer oro de la ciudad

El primer oro rosarino, Santino Basaldella, irá por el segundo cuando desde las 11 compita en la laguna Setúbal en técnico masculino.

Por supuesto, el Centro Acuático Provincial volverá a tener actividad de la mañana a la noche, en sus dos piletas para las numerosas eliminatorias y finales de natación y clavados.

El Rosario Golf Club se disputará la segunda ronda de hombres, mujeres y equipo mixto.

Y en el Jockey disputarán medallas en adiestramiento individual, a las 12.30.