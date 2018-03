Se tiró al agua desde un buque durante una fiesta

La Prefectura Naval Argentina continuaba anoche con el operativo de búsqueda de David Peña, de 19 años, quien se tiró al agua desde un barco que funciona como boliche y en el que se festejaba un cumpleaños con 167 personas a bordo. El caso puso en evidencia la falta de controles serios en este tipo de naves de recreación.

El hecho ocurrió pasadas las 23.30 cuando personal de Prefectura de San Isidro recibió un llamado del capitán del barco "Libertad II", que alertaba sobre la caída de un joven desde la popa de la embarcación. El joven cayó cuando el catamarán navegaba por el kilómetro 25,5 del río Luján, en San Fernando. Recién alertaron a las autoridades tras un intento de rescate con un salvavidas. David no lo tomó y continuó nadando hasta que lo perdieron de vista.

"Subimos al barco a las 21.30, en Olivos, para festejar el cumpleaños de un amigo y a eso de la una de la mañana, cuando el barco quedó varado, uno de los chicos que estaba en la fiesta se tiró al agua. Le tiraron un salvavidas pero no hizo caso, siguió nadando", dijo Ariel, uno de los participantes de la fiesta.

"No sé porque se tiró, no se si estaba borracho o drogado, no lo sé", explicó el joven, y contó que después de lo ocurrido "nos bajaron del barco y nos llevaron a Prefectura, donde estuvimos hasta las nueve de la mañana".