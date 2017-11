La búsqueda del submarino ARA "San Juan", desaparecido el 15 de noviembre en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo, ingresó ayer en una fase crítica en una carrera contrarreloj ante el riesgo de que se consuma el oxígeno disponible a bordo.

"La esperanza no la perdemos. Pero la preocupación y la incertidumbre van in crescendo. Vamos entrando cada vez en una etapa más crítica", afirmó anoche el portavoz de la Armada, capitán Enrique Balbi, en Buenos Aires.

El marino evitó hacer conjeturas sobre qué ocurrió con el submarino, si está en superficie, navegando o posado sobre el fondo del océano. "Suponiendo una fase crítica y que el sumergible estuviese en inmersión y no pudiese subir a la superficie a hacer snorkel para renovar el oxígeno, se estaría en el sexto día de oxígeno", alertó.

El submarino tendría siete días de reservas de oxígeno en esas condiciones, aclaró el vocero de la Base Naval de Mar del Plata, capitán Gabriel Galeazzi, aunque expertos afirman que el abastecimiento estaría garantizado durante varios días más. La última posición notificada por el submarino el 15 de noviembre fue a 240 millas náuticas (432 kilómetros) de la costa en el golfo San Jorge, al sudeste de la península de Valdés y unos 1.300 kilómetros al sur de la capital argentina. Desde entonces no se activaron radiobalizas ni hubo otros alertas de que el comandante hubiera podido llevar al ARA "San Juan" a la superficie.

En las últimas horas fueron divisadas en el área de búsqueda una balsa y bengalas blancas, pero más tarde se confirmó que no pertenecían al sumergible, según precisó Balbi. El avión P-8 estadounidense "llegó a divisar a lo lejos bengalas blancas que no se pudieron volver a ver y están investigando de dónde provinieron porque no hay registro de ningún tipo de naufragio", indicó el portavoz de la Armada. Balbi precisó que el submarino ARA "San Juan" no cuenta con bengalas blancas sino con otras de color rojo y verde. "La aeronave avistó asimismo una balsa que fue rescatada en la madrugada en una maniobra de riesgo por dos buques de la Armada Argentina. Estaba vacía y no pertenecía ni a la marca ni a la nomenclatura de las que lleva el sumergible", indicó.

Mientras tanto la búsqueda del submarino se reforzó ayer por vía marítima ante la mejora de las condiciones climáticas al amainar los vientos, que en las últimas jornadas habían alcanzado unos 90 kilómetros por hora combinados con olas de más de seis metros de altura.

"Seguimos haciendo todo lo posible, desplegando todos los medios nacionales e internacionales disponibles para encontrarlos lo antes posible", declaró el presidente Mauricio Macri, durante un acto público.

"El presidente nos pidió que utilicemos todos los medios disponibles para localizar al submarino 'San Juan' ", subrayó el portavoz de la Armada. Más de 20 buques y casi una veintena de aviones de una decena de países, incluidos dos unidades del poderoso P-8 Poseidón de Estados Unidos, buscan el submarino ARA "San Juan", que perdió toda comunicación con las bases el miércoles de la semana pasada.

El navío había partido de U-shuaia, en el extremo sur de la Argentina, con destino a su apostadero en el Comando de la Fuerza de Submarinos en la Base Naval Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Según informó el capitán Galeazzi, el comandante del submarino llegó a reportar una avería en el sistema de baterías en su última comunicación.

El presidente Mauricio Macri mantuvo un tenso cruce con algunos familiares de los tripulantes del submarino ARA "San Juan", con los que se reunió durante su visita del lunes a la sede de la Base Naval de Mar del Plata. Durante la charla entre el presidente y los familiares, se observa en las imágenes difundidas por el canal Telefé que una mujer le planteó a Macri: "¿Por qué en vez de bajar (dinero) en otras cuestiones no bajan en algo verdaderamente importante que es la vida de todos nuestros familiares reparando un submarino? Es prácticamente un suicidio mandarlos en algo que es viejísimo". Y agregó: "¿Tiene que morir alguien para cambiar? ¿O podían haber invertido algo antes? En pésimas condiciones los mandan. No son ustedes los que pierden a su familia. ¿Por qué no se ponen ellos, los altos jefes de la Armada, en un submarino así? Desde ahí es muy fácil hablar pero son ellos los que están adentro". Ante el reproche, el jefe de Estado le contestó a la esposa del marino: "Yo te entiendo perfectamente pero, sin ser experto en el tema, estoy seguro, porque además hay altos jefes en el submarino, no solamente tu marido y el personal que trabaja y es parte de la fuerza también hay altos mandos. Están todos y están convencidos que el submarino estaba en condiciones. Tiene muchos años, el tema es si están bien mantenidos, no importa la cantidad de años". Y finalizó: "Sé que el dolor, el dolor es profundo, muy profundo. Sobre todo cuando veo a tantos chiquitos acá que están a la espera de ver qué le pasó al padre o a la madre. Pido fuerza y haremos todo lo humanamente posible"

Una esperanza



"Un avión de la Marina de EEUU habría detectado un objeto compatible con el submarino ARA "San Juan", depositado a 70 metros de profundidad, a unos 300 kilómetros de Puerto Madryn", según un mensaje enviado anoche desde una cuenta de Twitter de las islas Falklands, traducido por un usuario llamado @VerdadBahiense. Hacia allí iban anoche varias naves.