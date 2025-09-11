La Capital | Información General | Ansés

Ya se conoce el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre

Con el dato de la inflación de julio, se dio a conocer el monto que recibirán beneficiarios de Ansés el próximo mes. Los detalles, en esta nota

11 de septiembre 2025 · 13:08hs
Mientras que el cronograma de pago de septiembre se va completando, ya se puede conocer el aumento que los jubilados y pensionados recibirán en octubre por parte de Ansés. Como ocurre cada mes, este dato se conoce a partir del dato de la inflación del penúltimo mes.

La Ley de Movilidad es la responsable de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que se dio a conocer recientemente, determine el aumento para el noveno mes del año. Así, se pudo establecer que el aumento para octubre será del 1,88%.

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $320.277,17 de septiembre a $326.298,38 en octubre, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas. En caso de que el Ejecutivo ratifique dicho bono, la jubilación mínima total llegaría a $396.298,38.

Con respecto al resto de las prestaciones que paga Ansés, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $117.252 para hijos menores de 18 años y a $381.790 por hijo con discapacidad en octubre, también respondiendo al aumento del 1,88%.

Cómo quedarán las prestaciones de Ansés en octubre

Aplicando el aumento del 1,88% y sin contar el bono de $70.000, las prestaciones de Ansés podrían quedar de la siguiente manera en septiembre:

  • Jubilación mínima: $326.298,38
  • Jubilación mínima + bono: $396.298,38
  • Jubilación máxima: $2.195.679,22
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.039
  • PUAM + bono: $331.039
  • Pensión por invalidez laboral: $228.409
  • Pensión por invalidez laboral + bono: $298.409
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.252 (por hijo menor de 18 años)
  • AUH por hijo con discapacidad: $381.790 (por hijo)

Por su parte, se espera que el bono previsional mantenga su valor de $70.000. Este se paga completo a quienes perciban el haber mínimo. Si el beneficio es menor a la suma de jubilación mínima más bono, se liquida un complemento hasta alcanzar ese valor.

