Ya se conoce el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre Con el dato de la inflación de julio, se dio a conocer el monto que recibirán beneficiarios de Ansés el próximo mes. Los detalles, en esta nota 11 de septiembre 2025 · 13:08hs

El dato de la inflación de julio permite calcular el monto de los próximos haberes de Anses

Mientras que el cronograma de pago de septiembre se va completando, ya se puede conocer el aumento que los jubilados y pensionados recibirán en octubre por parte de Ansés. Como ocurre cada mes, este dato se conoce a partir del dato de la inflación del penúltimo mes.

La Ley de Movilidad es la responsable de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que se dio a conocer recientemente, determine el aumento para el noveno mes del año. Así, se pudo establecer que el aumento para octubre será del 1,88%.

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $320.277,17 de septiembre a $326.298,38 en octubre, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas. En caso de que el Ejecutivo ratifique dicho bono, la jubilación mínima total llegaría a $396.298,38.

Con respecto al resto de las prestaciones que paga Ansés, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $117.252 para hijos menores de 18 años y a $381.790 por hijo con discapacidad en octubre, también respondiendo al aumento del 1,88%.

>>Leer más: Ansés retiene el 20% de tu prestación: cómo recuperar ese dinero Cómo quedarán las prestaciones de Ansés en octubre Aplicando el aumento del 1,88% y sin contar el bono de $70.000, las prestaciones de Ansés podrían quedar de la siguiente manera en septiembre: Jubilación mínima: $326.298,38

Jubilación mínima + bono: $396.298,38

Jubilación máxima: $2.195.679,22

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.039

PUAM + bono: $331.039

Pensión por invalidez laboral: $228.409

Pensión por invalidez laboral + bono: $298.409

Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.252 (por hijo menor de 18 años)

AUH por hijo con discapacidad: $381.790 (por hijo) Por su parte, se espera que el bono previsional mantenga su valor de $70.000. Este se paga completo a quienes perciban el haber mínimo. Si el beneficio es menor a la suma de jubilación mínima más bono, se liquida un complemento hasta alcanzar ese valor.