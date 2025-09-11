Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

El incidente sucedió este jueves a la madrugada en un pasillo de Francia al 4500. No hubo heridos, pero sí daños materiales.

La casa de Francia al 4500, donde prendieron un par de neumáticos. Estallaron los vidrios y se quemaron las cortinas.

Este jueves a la madrugada se registró otro ataque incendiario . En este caso, el blanco fue una vivienda en zona sur de Rosario donde autores desconocidos prendieron fuego un par de neumáticos en la puerta de la casa, lo que ocasionó el estallido de varios vidrios y quemaduras en cortinas y aberturas.

El ataque se registró poco antes de las 2 de hoy en un pasillo de Francia al 4500 y no causó heridos, según indicaron fuentes policiales. De acuerdo con los datos que trascendieron, quien realizó la denuncia fue una mujer que vive en el lugar . Declaró que a esa hora estaba en su casa y escuchó un fuerte golpe contra la fachada y enseguida una explosión.

Al asomarse por una ventana constató que personas desconocidas habían arrojado una cubierta de auto prendida fuego, que las llamas habían tomado las cortinas de la puerta y que los vidrios habían estallado. El fuego fue sofocado rápidamente por los propios vecinos arrojando agua.

La Policía secuestró en el lugar un neumático de auto incinerado y un bidón de plástico de cinco litros con restos de nafta en su interior.

Un antecedente también en zona sur

Al incidente ocurrido esta madrugada se le suma uno similar registrado en las primeras horas de ayer. Un complejo de canchas de fútbol 5 ubicado ubicado en bulevar Seguí y Garzón, en la zona sudoeste de Rosario, recibió un ataque con bombas molotov.

El incidente sucedió alrededor de las 2. Se trató de un emprendimiento deportivo que hace tres meses se inauguró en ese sector de la ciudad con el nombre “Mega 8” y donde funcionan cuatro canchas de césped sintético y que incluye vestuarios completos y sector de buffet.

Según fuentes policiales, una mujer denunció que dos personas se acercaron hasta el lugar y arrojaron dos bombas incendiarias. Una cayó dentro de una de las canchas y la otra impactó contra la pared del ingreso a vestuarios.