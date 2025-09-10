Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah

LA REGION Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Política Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Economía Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora

Policiales Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

LA CIUDAD Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

La Ciudad Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

POLICALES Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Economía Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos

Por Nicolás Maggi La Ciudad Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Policiales Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Por Pablo Mihal Ovación La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario está en modo Jadar

Policiales A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Informaicón General Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud

novedades Tumba la Casa XL: la primavera se enciende en el Hipódromo de Rosario

Por Gonzalo Santamaría La Región Investigan el grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

La Ciudad Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Ovación Lionel Scaloni: "Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca"

Zoom Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

La Región SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra