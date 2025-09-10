La Capital | Política | Milei

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah

Lo recordó como "un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente"

10 de septiembre 2025 · 21:24hs
Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah

El presidente Javier Milei envió este miércoles sus condolencias a la familia de Charlie Kirk, el activista estadounidense conservador asesinado de un disparo en un acto en Utah, con quien el mandatario se había fotografiado meses atrás durante una de sus visitas al país del norte.

"Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente", escribió Milei en X (ex-Twitter).

El mandatario argentino sostuvo que el activista "fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región".

Y remarcó: "La izquierda es siempre, en todo momento y lugar, un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós".

