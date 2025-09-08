La Capital | Información General | Ansés

Cronograma de Anses: a qué jubilados y pensionados les toca cobrar esta semana

El calendario de pago comenzó este lunes 8 pero no todos los beneficiarios cobran el mismo día, se organiza según prestación y número de DNI

8 de septiembre 2025 · 09:58hs
Con el mes de septiembre ya iniciado, muchos beneficiarios de Anses se están preguntando cuándo les tocará percibir su haber. En ese sentido, el cronograma de pago comenzó este lunes 8, pero no todos los jubilados o pensionados cobrarán el mismo día. ¿Quiénes cobrarán esta semana?

Cabe recordar que los pagos se organizan según prestación y número de DNI de los beneficiarios. Con respecto al aumento de pensiones y jubilaciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio determinó el aumento para el octavo mes del año a partir de la Ley de Movilidad. Así, se pudo establecer que el aumento para septiembre es del 1,9%.

De esta forma, el haber mínimo para los jubilados en septiembre llegó a $320.277,17, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas.

Con respecto al resto de las prestaciones que paga Anses, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subieron a $115.087,90 en septiembre, también respondiendo al aumento del 1,9%.

Cronograma de Anses entre el 8 y el 12 septiembre

Quienes cobran entre este lunes 8 y el viernes 12 de septiembre son los siguientes beneficiarios:

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Calendario para jubilaciones y pensiones mínimas:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE):

    • DNI terminados en 0: 10 de septiembre.
    • DNI terminados en 1: 11 de septiembre.
    • DNI terminados en 2: 12 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

    • DNI terminados en 0 y 1: 4 de septiembre.
    • DNI terminados en 2 y 3: 5 de septiembre.
    • DNI terminados en 4 y 5: 8 de septiembre.
    • DNI terminados en 6 y 7: 9 de septiembre.
    • DNI terminados en 8 y 9: 10 de septiembre

En ese sentido, el resto de los beneficiarios cobrarán a partir del lunes 15 de septiembre. En esa línea, los jubilados que cobren un haber superior al mínimo, lo percibirán a partir del día 22 de este mes.

Montos de las prestaciones de Anses en septiembre

Aplicando el aumento del 1,9% y sin contar el bono de $70.000, en septiembre las prestaciones de Anses quedaron de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $320.277,17
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17
  • Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74
  • Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02
  • Prestación Básica Universal (PBU): $146.512,19

Asignaciones Familiares

Asignación Universal por Hijo (AUH):

  • AUH: $115.064,72
  • AUH con discapacidad: $374.670,30

Asignación Familiar por Hijo:

  • Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

  • IGF hasta $860.486: $187.339,36
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29
  • IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77

Asignación Familiar por Prenatal:

  • IGF hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
  • IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89

Otras asignaciones:

  • Asignación por Maternidad: según remuneración bruta
  • Nacimiento: $67.062,91
  • Adopción: $401.004,96
  • Matrimonio: $100.421,34
  • Cónyuge: $13.955,90
  • Ayuda Escolar Anual: $86.615,00
  • Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad: $86.615,00
