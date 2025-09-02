La Capital | Información General | Ansés

Anses: el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre

Anses ya está depositando los haberes de septiembre. Las fechas exactas del calendario de pagos y los incrementos, en esta nota

2 de septiembre 2025 · 08:40hs
Anses ya inició el pago de los haberes de septimebre 

Anses ya inició el pago de los haberes de septimebre 

Avanza la primera semana de septiembre y muchas personas se preguntan cuánto cobrarán este mes y qué día encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Anses. Es así que el organismo se encargó de difundir el cronograma de pagos para que sus beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

Con respecto al aumento de pensiones y jubilaciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio determinó el aumento para el octavo mes del año a partir de la Ley de Movilidad. Así, se pudo establecer que el aumento para septiembre es del 1,9%.

De esta forma, el haber mínimo para los jubilados en septiembre llegó a $320.277,17, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas.

Con respecto al resto de las prestaciones que paga Anses, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subieron a $115.087,90 en septiembre, también respondiendo al aumento del 1,9%.

>> Leer más: Anses habilitó la presentación de la libreta AUH: cómo hacerlo y para qué sirve

Calendario de pagos de Ansés en septiembre

En la misma línea, Anses también dio a conocer el calendario de pagos programado para el mes de septiembre. Es el siguiente:

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Calendario para jubilaciones y pensiones mínimas:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE):

  • DNI terminados en 0: 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de septiembre.
  • DNI terminados en 3: 15 de septiembre.
  • DNI terminados en 4: 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de septiembre.
  • DNI terminados en 8: 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 4 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 5 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 10 de septiembre

Prestación por Desempleo:

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 4, 5, 6 y 7: 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de septiembre.

>>Leer más: Anses habilitó el CODEM online: qué es y cómo obtener el comprobante de empadronamiento

Montos de las prestaciones de Anses en septiembre

Aplicando el aumento del 1,9% y sin contar el bono de $70.000, en septiembre las prestaciones de Anses quedaron de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $320.277,17
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17
  • Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74
  • Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02
  • Prestación Básica Universal (PBU): $146.512,19

Asignaciones Familiares

Asignación Universal por Hijo (AUH):

  • AUH: $115.064,72
  • AUH con discapacidad: $374.670,30

Asignación Familiar por Hijo:

  • Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

>> Leer más: Ansés confirma cambios en la pensión por viudez: quiénes podrían dejar de cobrarla

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

  • IGF hasta $860.486: $187.339,36
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29
  • IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77

Asignación Familiar por Prenatal:

  • IGF hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
  • IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89

>> Leer más: Ansés recomienda revisar el historial de aportes: cómo hacerlo

Otras asignaciones:

  • Asignación por Maternidad: según remuneración bruta
  • Nacimiento: $67.062,91
  • Adopción: $401.004,96
  • Matrimonio: $100.421,34
  • Cónyuge: $13.955,90
  • Ayuda Escolar Anual: $86.615,00
  • Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad: $86.615,00
Noticias relacionadas
El CODEM de Anses es esencial a la hora de acreditar la obra social ante las instituciones médicas

Anses habilitó el CODEM online: qué es y cómo obtener el comprobante de empadronamiento

El bono de Anses para los jubilados mantiene su valor desde marzo de 2024

Anses confirmó el valor del bono de septiembre: cómo quedan las jubilaciones

Desde cualquier dispositivo móvil es posible acceder a la Historia Laboral de Anses

Ansés recomienda revisar el historial de aportes: cómo hacerlo

No hace falta salir de casa para modificar la forma de cobro de los haberes del Anses

Programa Beneficios Anses: cómo acceder a reintegros en supermercados y comercios en septiembre

Ver comentarios

Las más leídas

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Newells podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Lo último

Aumento y bono para empleadas domésticas y niñeras: ¿cuánto cobran en septiembre?

Aumento y bono para empleadas domésticas y niñeras: ¿cuánto cobran en septiembre?

Anses: el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre

Anses: el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Un vigilador del centro comercial hizo la denuncia cuando advirtió que el nene de 3 años había quedado solo en un vehículo cerrado

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
POLICIALES

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Por Thamina Habichayn
Política

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
La Ciudad

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Newells podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Ovación
Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Tenis: el rosarino Tomás Re viene madurando y ya sueña con los Grand Slams

Últimos nueve partidos y un cachito más para Central, y un abanico de oportunidades

Últimos nueve partidos y un cachito más para Central, y un abanico de oportunidades

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

Policiales
Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una mujer policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Fuga de presos en la Seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

La Ciudad
Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo
La Región

Celulosa entra en concurso para evitar la quiebra y peligran puestos de trabajo

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias
Política

El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai
Información General

Argentina perdió con Bolivia en el Mundial de Desayunos que organizó Ibai

La Unión Europea prohíbe esmaltes de uñas de secado rápido por su toxicidad
Información General

La Unión Europea prohíbe esmaltes de uñas de secado rápido por su toxicidad

La repavimentación de la pista del aeropuerto arranca este 20 de septiembre
La Ciudad

La repavimentación de la pista del aeropuerto arranca este 20 de septiembre

Milei viaja a Las Vegas en pleno escándalo y asistirá al show de Fátima Flórez
Política

Milei viaja a Las Vegas en pleno escándalo y asistirá al show de Fátima Flórez

Crítica de Cavallo a Milei: Hay improvisaciones del equipo económico
Economía

Crítica de Cavallo a Milei: "Hay improvisaciones del equipo económico"

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre
Información General

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto
Política

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero
POLICIALES

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo "Dibu" Gómez a la cárcel de Piñero

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Por Facundo Borrego
Política

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina
Información General

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina

Pullaro y la economía: Estamos muy preocupados por la situación que vivimos
POLITICA

Pullaro y la economía: "Estamos muy preocupados por la situación que vivimos"

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada
Policiales

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan Encendidas a Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan "Encendidas" a Rosario

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta
La Ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta

Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia
La Región

Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes