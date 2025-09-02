Anses: el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre

Avanza la primera semana de septiembre y muchas personas se preguntan cuánto cobrarán este mes y qué día encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Anses. Es así que el organismo se encargó de difundir el cronograma de pagos para que sus beneficiarios puedan organizar sus finanzas.
Con respecto al aumento de pensiones y jubilaciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio determinó el aumento para el octavo mes del año a partir de la Ley de Movilidad. Así, se pudo establecer que el aumento para septiembre es del 1,9%.
De esta forma, el haber mínimo para los jubilados en septiembre llegó a $320.277,17, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas.
Con respecto al resto de las prestaciones que paga Anses, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subieron a $115.087,90 en septiembre, también respondiendo al aumento del 1,9%.
Calendario de pagos de Ansés en septiembre
En la misma línea, Anses también dio a conocer el calendario de pagos programado para el mes de septiembre. Es el siguiente:
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
Calendario para jubilaciones y pensiones mínimas:
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE):
- DNI terminados en 0: 10 de septiembre.
- DNI terminados en 1: 11 de septiembre.
- DNI terminados en 2: 12 de septiembre.
- DNI terminados en 3: 15 de septiembre.
- DNI terminados en 4: 16 de septiembre.
- DNI terminados en 5: 17 de septiembre.
- DNI terminados en 6: 18 de septiembre.
- DNI terminados en 7: 19 de septiembre.
- DNI terminados en 8: 22 de septiembre.
- DNI terminados en 9: 23 de septiembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 4 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 5 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 8 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 9 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 10 de septiembre
Prestación por Desempleo:
Montos de las prestaciones de Anses en septiembre
Aplicando el aumento del 1,9% y sin contar el bono de $70.000, en septiembre las prestaciones de Anses quedaron de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones
- Jubilación mínima: $320.277,17
- Jubilación máxima: $2.155.162,17
- Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74
- Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02
- Prestación Básica Universal (PBU): $146.512,19
Asignaciones Familiares
Asignación Universal por Hijo (AUH):
- AUH: $115.064,72
- AUH con discapacidad: $374.670,30
Asignación Familiar por Hijo:
- Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40
- IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:
- IGF hasta $860.486: $187.339,36
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29
- IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27
Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77
Asignación Familiar por Prenatal:
- IGF hasta $860.486: $57.535,98
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
- IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
- IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89
Otras asignaciones:
- Asignación por Maternidad: según remuneración bruta
- Nacimiento: $67.062,91
- Adopción: $401.004,96
- Matrimonio: $100.421,34
- Cónyuge: $13.955,90
- Ayuda Escolar Anual: $86.615,00
- Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad: $86.615,00