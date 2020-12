Vizzotti desde Rusia: "Será el desafío de vacunación más grande de la historia de la Argentina"

La funcionaria se refirió a la campaña (que todavía no tiene fecha precisa de inicio) como "el desafío de vacunación más grande de la historia de la Argentina y de cada país del mundo". Mencionó que más allá de señalar "las dificultades que se presentan dado lo "inédito" de la situación global a causa de la pandemia de covid y el trabajo contrarreloj de los laboratorios que están desarrollando las vacunas, soy optimista y creo que vamos a poder coordinar como país una exitosa campaña para disminuir el impacto sanitario, la mortalidad y la morbilidad así como el impacto social y económico que estamos teniendo".

Vizzotti habló en el marco de la presentación formal de la Diplomatura de Comunicación y Salud de la Universidad del Gran Rosario (UGR). Tuvo un diálogo vía zoom con directivos de la universidad.

También hizo referencia al comportamiento de los medios a la hora de comunicar sobre las vacunas ("sabemos que se busca la noticia y no está bien visto que uno diga esto todavía no se sabe" o que se acepte que hay incertidumbre) y puso el acento en las diferencias partidarias que "se habían logrado superar al principio de la pandemia" aunque ahora "tenemos más dificultades". Eso, destacó, tienen su influencia en la confianza hacia las vacunas contra el covid. Vizzotti puntualizó: "Espero que podamos trascender cualquier diferencia" para poder vacunar en tiempo y forma a la población.

"En unos meses tenemos que poder contar que vamos bien", dijo la funcionaria, quien valoró especialmente el trabajo que históricamente realizan los equipos de inmunización en cada rincón del país, aún cuando "este es un desafío mayor".

Vizzotti en Moscú

"Estamos acá junto a Cecila Nicolini, asesora presidencial, y un equipo de técnicas de Anmat. Seis mujeres que tenemos la inmensa responsabilidad (de cumplir con todos los pasos para que las vacunas lleguen al país). Es la etapa final, se firmó el contrato con el Fondo Ruso de Inversión Soberana para poder contar con 10 millones de esquemas de vacunación entre diciembre, enero y febrero".

El motivo del viaje -agregó Vizzotti- es avanzar junto con la Entidad Regulatoria en todos los pasos habituales que se realizan con todos los laboratorios productores de vacunas o medicamentos que requieren autorización. "Se hace una verificación técnica, se revisan los procesos, la escalada de la producción de la vacuna (que se va a realizar en fábricas de diversos países). Se analiza la transferencia de tecnología y se trabaja fuertemente en la logística y el traslado hacia la Argentina", precisó. Y dijo que "una vez que lleguen se pondrá en marcha toda la logística interna (que ya se está preparando)".

La funcionaria mencionó: "Son, paso a paso, desafíos muy grandes porque en el mundo se están realizando los ensayos clínicos al mismo tiempo que cada país está planificando la estrategia, y los laboratorios y los organismos internacionales están invirtiendo a riesgo para que cuando estén los ensayos clínicos finalizados y se vaya autorizando el uso transitorio y de emergencia de todas las vacunas que cumplan todos los requisitos en esta situación excepcional, no haya que esperar meses".

Desde hace más de 48 horas el equipo argentino que está en Moscú está en contacto con el Ministerio de Salud de dicho país, la Federación Rusa, el Fondo Soberano de Inversión y el Instituto Gamaleya (que produce la Sputnik V).

Generar confianza

Nunca antes se había producido en el país un debate tan álgido en torno al cumplimiento de los pasos necesarios para que una vacuna sea segura y eficaz y se han generado inéditos debates en las redes sociales en torno a si hay que vacunarse o no. Incluso, muchos de estos intercambios se dan entre personas que trabajan en Salud y gente que no tiene experiencia alguna en el tema pero que da por válidos argumentos sin sustento.

En ese marco, el gobierno nacional fue comunicando en este tiempo los pasos que se iban dando para llegar a obtener para el país las dosis suficientes para cubrir, en principio, a los grupos más vulnerables frente al Covid. Vizzotti fue más de una vez blanco de críticas por parte de distintos sectores.

Frente a la pregunta de si cambiaría algo del modo en el que se transmitió oficialmente hasta el momento lo referido a vacunación contra covid, expresó: "La realidad es que es una situación inédita y tanto los medios como la población requieren y demandan ( por toda la angustia que la pandemia generó) muchas respuestas que todavía la ciencia no le puede dar. Concretamente la incertidumbre es lo que predomina en este momento. Si bien hay pasos y planes, hay que saber que cada paso depende de que se cumpla el anterior y los tiempos".

"El objetivo del presidente Alberto Fernández, del ministro de Salud, de quienes trabajamos en el Estado nacional es intentar generar la mayor cantidad de acciones para tener la mayor cantidad de vacunas posibles. Estamos trabajando con todos los laboratorios productores". Sobre cómo comunicaron, comentó: "Yo no hablaría de autocrítica o de un error sino que es extremadamente difícil poder balancear entre brindar información de los planes que tenemos y no generar falsas expectativas en un contexto complejo".

Vizzotti se detuvo en este punto para señalar: "Conocemos a los medios de comunicación de la Argentina y la situación política. Al principio de la pandemia se había logrado trascender cualquier diferencia partidaria, pero en ese momento estamos con más dificultades y me parece que hay que ponerlo en palabras: creo que esta es una oportunidad que tenemos para intentar a través de la comunicación brindar información objetiva, transparente, con los no sé que hagan falta, con los todavía no se sabe o diciendo estamos viendo estas posibilidades y que los medios lo tomen así".

La funcionaria aceptó que "sí hay incertidumbre y eso pasa a nivel mundial" y puntualizó: "Claro que yo también tengo muchas preguntas y me parece que está bueno reflexionarlo de esta manera".

Minutos después, durante la charla, Vizzotti siguió analizando este aspecto de la comunicación en pandemia: "A veces uno brinda una explicación más sencilla y parece que sabés menos. Insisto en que como profesionales de la salud es mejor decir no sé o lo voy a averiguar, que dar información que pueda generar dudas o desconfianza".

"Les digo al personal de salud (que Argentina tiene muchos y buenos) que hay que animarse a ocupar los espacios (en los que se puede comunicar) porque terminan ocupándolos quienes no necesariamente tienen como objetivo informar correctamente".

La buena noticia "no vende"

"Aprendí después de tantos años, como personal de salud, que los medios no tienen la misma mirada que nosotros. Buscan la noticia, está claro, entonces desde la parte sanitaria nos cuesta mucho (entender y hablar) porque desde los medios se casi siempre se apunta a lo excepcional, tanto lo bueno como lo malo y ahí no se refleja lo que le pasa a la mayoría. Esta situación a veces genera demasiada confianza o demasiado estímulo o todo lo contrario. Entonces una mala noticia, como por ejemplo, que alguien que era joven falleció sin tener comorbilidades o alguien se contagió y se cuidó, eso sí aparece en los títulos y genera mucha angustia sin dar al mismo tiempo las herramienta para prevenir".

Agregó: "La prevención no es noticia pero creo que hay que instalarla como algo importante, porque si no se apunta sólo a lo malo y queda velado todo lo que se evitó por los esfuerzos que se hicieron".