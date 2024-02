Si hay algo que les gusta a los usuarios de X (ex Twitter) es debatir y el periodista rosarino Juan Junco es un experto en generar conversaciones en esa red social. Este fin de semana, defendió la opción de comer pizza fría la mañana siguiente a la cena y, sorprendentemente, todos coincidieron en que se trata del "mejor desayuno". Milagros que escasean en tiempos de polarización.

Las respuestas no tardaron en llegar. Lejos de oponerse a semejante afirmación, los usuarios coincidieron con el periodista. "El mejor desayuno de la galaxia, es ese", "Desayuno de campeones", "Best desayuno ever", "Mejor desayuno mundial, FIN".