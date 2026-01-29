La Capital | Información General | cuadernos

Un clásico en las clases: por qué los cuadernos de la escuela tienen tapas con diseño de telaraña

El clásico grabado rugoso de los cuadernos nació a principios del siglo XX y combina resistencia, funcionalidad y una identidad escolar de varias generaciones

29 de enero 2026 · 15:02hs
Un diseño especial ideal para disimular la suciedad y el desgaste

Un diseño especial ideal para disimular la suciedad y el desgaste

Los cuadernos escolares con tapas duras, textura rugosa y el característico diseño de telaraña acompañaron durante décadas a miles de estudiantes argentinos. Aunque hoy conviven con opciones más modernas, ese patrón sigue presente en librerías y mochilas en todas las escuelas.

El uso de este tipo de tapas comenzó a principios del siglo XX, cuando aficionados a la entomología utilizaban papel glassine para conservar insectos durante la recolección. Este material, liso y translúcido, protegía el contenido sin dañarlo.

Con el paso del tiempo, el glassine ganó popularidad en Estados Unidos como recubrimiento para libros y carpetas. A medida que avanzó la tecnología de impresión, las láminas decorativas más frágiles dieron lugar a cubiertas más resistentes. Sin embargo, los fabricantes decidieron conservar el patrón de líneas cruzadas para mantener una estética distintiva y funcional.

>> Leer más: Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Por qué se utiliza en los cuadernos escolares de Argentina

En la Argentina, los fabricantes adoptaron este diseño para diferenciar sus productos y ofrecer mayor durabilidad. El efecto corrugado permitió disimular rayones, manchas y marcas del uso cotidiano, un factor clave en el contexto escolar.

Además, el plastificado flexible evitó que las hojas internas se dañaran con el roce de otros elementos dentro de la mochila, una ventaja concreta frente a las tapas lisas tradicionales.

Este tipo de cuadernos se consolidó por una combinación de atributos prácticos, como el material duro y plastificado que permite resistir golpes y roces, además de mayor protección de las hojas internas y más durable en comparación con las tapas lisas convencionales

Con el paso de los años, las tapas con diseño de telaraña dejaron de ser solo una solución técnica y se transformaron en un emblema de la identidad escolar argentina, con un diseño que disimula suciedad, huellas y desgaste. Su presencia evocó a generaciones enteras de estudiantes y consolidó un estándar de funcionalidad y resistencia.

