Trabajadores estatales de Santa Fe: cronograma de pago de los haberes de enero

El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, comunicó a los trabajadores públicos las fechas de pago en las que recibirán sus haberes correspondientes al mes de enero. Los pagos se realizarán en el lapso de una semana hábil.
Será desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 6 que el gobierno provincial depositará los sueldos en las cuentas de los trabajadores. Por su parte, los pasivos que cobren hasta $1.150.000, junto con el personal policial y penitenciario, tendrán acreditado el cobro en sus cuentas el sábado 31 de enero.
Lunes 2 de febrero (acreditación en cuenta sábado 31 de enero)
Martes 3 de febrero
Miércoles 4 de febrero
Jueves 5 de febrero
Viernes 6 de febrero
