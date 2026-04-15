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Un argentino, entre las 100 personalidades más influyentes del año por la revista Time

Un diplomático local se ubicó entre las figuras más destacadas por su intervención en los escenarios actuales de alta tensión global

15 de abril 2026 · 13:13hs
Rafael Grossi

Rafael Grossi, director general de la OIEA

La revista Time incluyó al argentino Rafael Grossi entre las 100 personalidades más influyentes de 2026. El actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) forma parte del listado de líderes globales, con reconocimiento a su intervención en escenarios de alta tensión internacional.

La publicación destacó su desempeño durante la invasión de Rusia a Ucrania y su rol como mediador en la situación de las centrales nucleares, tanto en ese conflicto como en el seguimiento del programa nuclear de Irán.

Time subrayó la capacidad diplomática del argentino en contextos complejos. "Una forma de medir la eficacia de un diplomático es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados siguen abriéndole las puertas", señaló la revista.

En ese sentido, remarcó su intervención tras la toma de la central nuclear de Zaporiyia por parte de tropas rusas. Ambas partes permitieron el ingreso de un equipo del OIEA encabezado por Grossi para evaluar daños y garantizar la seguridad del reactor.

También mencionó su participación en el monitoreo del programa nuclear iraní. Según Time, Irán se preparaba para mostrar una nueva instalación al organismo en 2025, en medio de tensiones con Israel y Estados Unidos.

El reconocimiento llega en un contexto de proyección internacional para el diplomático. Grossi se posiciona como uno de los principales candidatos a suceder a António Guterres al frente de las Naciones Unidas.

En declaraciones a Time, cuestionó la falta de protagonismo del organismo en conflictos recientes: "Si miras Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India y Pakistán, Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar".

>> Leer más: Una película argentina se metió entre las 10 mejores del año según TIME

La trayectoria de Rafael Grossi

Rafael Grossi nació en Buenos Aires en 1961. Se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en Ginebra.

Inició su carrera diplomática en 1983 y ocupó distintos cargos en la Cancillería argentina. Fue embajador en Austria y representante ante organismos internacionales en Viena, donde fortaleció su vínculo con el OIEA y otras entidades vinculadas a la seguridad nuclear.

Entre 2010 y 2013 se desempeñó como director general adjunto del organismo. En 2020 presidió la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Desde diciembre de 2019, Grossi lidera el OIEA, organismo encargado de promover el uso seguro y pacífico de la energía nuclear. Durante su gestión, intervino en conflictos de alta complejidad para evitar riesgos mayores, como el posible colapso de instalaciones nucleares en zonas de guerra.

Su participación en la crisis de Ucrania y en las tensiones en Medio Oriente lo ubicó en el centro de la agenda internacional. En ese contexto, incluso recibió amenazas de muerte y cuenta con custodia permanente.

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