Una película argentina se metió entre las 10 mejores del año según TIME

La revista estadounidense de renombre seleccionó las producciones más destacadas de 2025. Cuál es la película argentina que entró al ranking y dónde se puede ver

9 de diciembre 2025 · 15:42hs
La película El Jockey de Luis Ortega fue destacada como una de las mejores de 2025

La película "El Jockey" de Luis Ortega fue destacada como una de las mejores de 2025

Durante 2025, distintos estrenos cinematográficos brillaron en pantalla y dieron mucho de qué hablar, pero siempre existen algunos que se roban la atención de forma particular. Es por esto que la revista TIME se encargó de armar una lista de las 10 mejores películas del año, un ranking que reúne lo más destacado del cine a nivel internacional y el cine argentino dijo presente.

Los críticos de TIME entienden que hay películas que tienen la capacidad de “detener” a las personas, que provocan sensaciones verdaderamente profundas y disparan reflexiones íntimas. Es con ese criterio que armaron el top 10 de 2025 y por eso mismo Argentina festeja la entrada de una producción local, capaz de provocar a nivel global sensaciones tan intensas.

Es que entre las producciones con estas características, “El Jockey” tenía que entrar. La película de Luis Ortega, que fue traducida internacionalmente como “Kill the Jockey”, propone un relato oscuro sobre Remo Manfredini, un jockey legendario cuya vida comienza a derrumbarse cuando su adicción y sus excesos lo alejan de su profesión y de su pareja.

La cinta protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó y Daniel Fanego, destaca por su trama dramática e introspectiva, por su elenco de lujo y su arte fotográfico. El año pasado, “El Jockey” fue seleccionada por la Academia de Cine de Argentina para representar al país en la carrera de los premios Óscar y Goya. Ahora, este gran reconocimiento por parte de la revista internacional, la termina de consagrar como una de las producciones argentinas imperdibles.

De qué se trata “El Jockey”, de Luis Ortega

“El Jockey” gira en torno a Remo Manfredini, un jockey tan talentoso que se ha convertido en una leyenda de las carreras. El asunto es que su comportamiento autodestructivo amenaza constantemente su bienestar. No solo pone en riesgo su talento, sino también su relación con Abril, otra jockey prometedora.

Tras un grave accidente en una carrera importante, Remo desaparece de los lugares que frecuentaba e inicia un viaje de autodescubrimiento, escapando de un grupo de mafiosos que busca venganza. Mientras tanto, Abril también va en búsqueda de Remo, ya que debe tomar una decisión importante en torno a su embarazo.

Dónde ver “El Jockey”

Tras su paso en cines argentinos durante 2024, “El Jockey” siguió recorriendo el mundo hasta desembarcar en una plataforma de streaming. Afortunadamente, hoy en día la película está disponible en Argentina.

Así es que quienes deseen conocer la historia de “El Jockey” pueden hacerlo a través de Disney+.

El ranking completo de las mejores películas del año según TIME

Así está compuesto el Top10 de las mejores películas que se estrenaron en 2025 en Estados Unidos según la revista TIME:

10) “One of Them Days” - Lawrence Lamont

9) “El Jockey” - Luis Ortega

8) “The Mastermind” - Kelly Reichardt

7) “Sinners” - Ryan Coogler

6) “Roofman” - Derek Cianfrance

5) “Peter Hujar’s Day” - Ira Sach

4) “Sentimental Value” - Joachim Trier

3) “Blue Moon" - Martyn Pick

2) “An Officer and a Spy” - Roman Polanski

1) “Nouvelle Vague” - Richard Linklater

